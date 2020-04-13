【口罩供應】陳易希研光觸媒環保口罩可過濾99.6%細菌　4月15日預售5月發貨

▲ 由「星之子」陳易希設立的初創與本港紡織廠商合作，研製光觸媒表層的布口罩，具99.6%過濾細菌效能。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，口罩供應一直短缺，加港人每日配戴即棄口罩，亦不環保。「星之子」陳易希設立的初創與本港紡織廠商合作，研製光觸媒表層的布口罩，具99.6%過濾細菌效能，可手洗約50次，約可使用一個月。口罩將於4月15日起預售，首批供貨5萬個，5月初發貨。

Bull.B Tech創辦人陳易希與本地紡織廠商麗通控股有限公司董事李耀明合作，投入逾百萬元，花兩個月時間研製光觸媒環保布口罩。

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陳易希介紹，口罩為3層設計，最外層布料使用台灣的醫療級光觸媒原料，經紫外光照射後，可分解細菌和病毒。而口罩中間則可更換為熔噴無紡布濾芯，而他們所採購的濾芯達到內地KN95口罩標準，可過濾99.6% 0.3微米以上的粒子，包括飛沫、細菌及部分病毒，每個濾芯可用約3至5日。

團隊曾將口罩送到科大進行過濾及種菌測試，將大腸桿菌噴落口罩，對穿透口罩的病菌進行培養，結果口罩的菌落數較第一級的外科口罩為少，證明口罩過濾效果較第一級的外科口罩更好。

▲ 由「星之子」陳易希設立的初創與本港紡織廠商合作研製的口罩，可重複手洗50次。（梁偉榮攝）

而口罩外層布料則使用運動布料，可重複手洗50次，仍不損光觸媒效能。李耀明提醒，使用者要先將濾芯除下，用梘液手洗或以洗衣機手洗模式清洗口罩，切忌用柔順劑或漂白水。

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為了發揮光觸媒最大效能，團隊亦研發了可放出紫外光的口罩套，將口罩放進套內，按下按鈕啟動紫外燈光約5分鐘，就能觸發光觸媒分解口罩表面細菌。現時口罩套的電池足夠進行100次殺菌，約可用一個月。

首批5萬個口罩（成人及兒童大小各2.5萬個）將於4月15日下午1時起，在www.100nmmask.com進行預售，價錢180元，包括口罩、10塊濾芯及紫外光口罩套，料5月初發貨。李耀明指，其內地工廠仍未用盡生產力，初期50名工人每周可造5萬個口罩，若需求增加，可增至300名工人投入生產。

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記者：徐紹軒