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【齊心抗疫】華懋集團捐贈口罩支援少數族裔抗疫  

社會 15:01 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

「同理心」白俊達（右）將華懋捐贈的口罩送給Khan一家。

疫情期間，不少港人發揮互助互愛的精神，捐贈物資予有需要人士。早前華懋集團特別捐贈廿萬個口罩予有需要人士，當中包括少數族裔，Khan是受惠者之一。

居港多年的巴基斯坦裔Khan透露，他從事物流業，妻子則主要在家照顧兩名分別只有幾歲及數月大的孩子。他任職的公司業務近月大跌，縱然政府推出保就業的支援，僱主亦隨時有機會需要節省人手；他一旦失業，手停口停，加上不會讀寫中文，難以再找到收入相若的工作，生計大受影響。而他每月七成收入用於租金，難以負擔動輒200多元一盒的合規格口罩。

巴基斯坦裔的Khan每月七成收入用於租金，難以負擔動輒200多元一盒的合規格口罩。

由於太太完全不懂中文及廣東話，未能第一時間知道那裡有免費口罩派發，動輒二百多元一盒的口罩亦難以負擔，只有終日與孩子留家，連出外買餸也要避免，免得三人外出一次便浪費多個口罩，買餸唯靠Khan放工時代勞。而Khan亦因家裡口罩不足，有時只能用毛巾遮蓋口鼻外出上班。疫症期間，一家人活在徬徨中。
 
他説：「第一次收到捐贈口罩，多謝華懋及志願組織，我不用再包毛巾（代替口罩）外出，可以安心了。」據志願機構同理心慈善基金創辦人白俊達（Jimmy）表示，現時居港少數族裔超過三十萬人，他們很多都是土生土長，同為香港人，期望有其他機構如華懋一樣為他們伸出援手，助他們渡過困境。

華懋集團透過社聯及志願團體捐出20萬個口罩予有需要人士，包括少數族裔家庭。華懋集團表示，他們會繼續密切留意疫情發展，關顧員工和巿民的需求，貫徹為社會帶來正面影響、創造共享價值的宗旨。

責任編輯　李志強

口罩 華懋 巴基斯坦 疫情 失業

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