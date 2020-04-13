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【齊心抗疫】超人開金口撐醫護　李嘉誠：香港醫護好嘢！

社會 15:23 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

疫情未完結，今日（13日）是復活節長假期最後一天，長和系資深顧問李嘉誠在陽光普照下現身，高舉大拇指撐醫護，向每一位醫護人員道謝。

李嘉誠基金會的fb專頁，上載一條只有數秒鐘的短片，片中李嘉誠精神奕奕，似是坐在花園椅子上「曬太陽」。他舉起大拇指，講了一句話：

香港醫護好嘢！

至於畫面左下方，就有一句口號「Thank U，謝謝您哋」，相信是誠哥向醫護人員表達的心意。

超人曾捐N95口罩及保護衣予醫護

「超人」支持醫護，並唔係「得個講字」。李嘉誠基金會一直與醫管局溝通，早前從加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）微生物與免疫學院助購的高規格防護衣，及阿聯酋贈送的N95醫療口罩，已陸續運抵香港，並按醫管局統籌向醫護前線送上。

基金會於今年2月，又曾在全球搜購口罩和防護物資，向多個社福機構及長者院舍派送至少25萬個口罩，不少院舍長者及護理員、基層病人及照顧者、癌症病童及家長、傷健及復康人士、基層工作者、獨居長者及義工等各階層受惠。

港府禁私人會所康樂設施　李嘉誠無得打高爾夫球？

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責任編輯：吳卓峰

疫情 李嘉誠 李嘉誠基金會 保護衣 口罩

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