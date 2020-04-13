【第二輪防疫抗疫基金】工聯會倡向失業人士發放每月9000元現金津貼

▲ 工聯會促請港府建立緊急失業援助金制度，政府向每名失業或放無薪假期超過1個月的僱員，發放每個月9000元失業現金津貼。（工聯會Facebook）

政府上周推出了第二輪防疫抗疫基金，措施涉及總額1,375億港元，工聯會表示，政府的兩輪基金未能解決嚴重失業問題，措施有不少漏洞，因此成立關注組監察落實情況。工聯會促請港府建立緊急失業援助金制度，政府向每名失業或放無薪假期超過1個月的僱員，發放每個月9000元失業現金津貼，為期最長6個月，按現時有13萬失業人士計算，預計涉及70億元開支。

工聯會又建議，向飲食、零售、酒店、交通運輸及民航業等100萬名開工不足、收入大減的僱員，提供一次性1萬元現金補貼。工聯會立法會議員麥美娟表示，疫情之下失業人士的處境最為艱難，該黨去年9月已與勞工及福利局局長羅致光會面，建議成立長遠及健全的失業援助金制度，但當局以需時長及技術等藉口開脱，她認為，失業工友應成為政府優先重點輔助對象，故工聯會五名立法會議員早前捐出一個月薪金，以示支持。

工聯會副會長唐賡堯表示，政府先後推出的兩類抗疫基金，存在不少漏洞和模糊的地方，故該會成立關注組監察有關措施的具體落實，確保所有打工仔，特別是缺少強積金供款記錄的自僱人士、散工及臨時工都能真正受惠。

工聯會上月中起設立「緊急失業慰問金」，共收到7630宗申請，本周三開始將陸續向5000名申請者，分批發放3000元慰問金。工聯會理事長黃國指出，申請者當中逾40%從事旅遊及零售等重災行業，其次為建造業及服務業，分別達23%及11%。他預料未來失業率會快速惡化，形容支援失業工友刻不容緩。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：莫稼浩