【新歡上場】馮盈盈與醫生分手後各有新歡　被指秘戀猛男主播3個月節目上公開傳情

▲ 傳馮盈盈秘戀猛男主播三個月，節目上公開傳情公器私用。

港姐馮盈盈於去年12月宣布與拍拖4年兼同居的醫生男友Martin已經分手，男方早前被影到與新歡睇日落，而盈盈似乎亦已走出情傷、重新出發。馮盈盈近日也傳出好消息，被指與猛男主持人鄭衍峰秘密拍拖3個月，早前更於節目《#後生仔傾吓偈》中公開示愛。

馮盈盈於去年12月30日宣佈與十優醫生男友Martin分手，結束四年多的感情，當時有指二人「相見好同住難」，因為共築愛巢同居後發覺難以相處導致分手收場。雖然過後曾經被影到二人秘密約會、疑轉地下情，但隨著日前Martin被影到與新歡睇日落、馮盈盈貼出「道別文」而告終。

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▲ 馮盈盈與Martin分手後生活更多姿多彩。（instagram圖片）

近月來盈盈由經歷情傷的傷心淚人，到最近轉換新髮型變得容光煥發，相信她已經準備好重新出發迎接新戀情。日前她主持的節目《#後生仔傾吓偈》更為她安排「Speed Dating」環節，準備9位嫩男讓她挑選。

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▲ 鄭衍峰於芸芸眾多猛男中取得「最佳位置」，能夠站在正中抱起盈盈。（instagram圖片）

然而原來八位嫩男當中，其中一位與馮盈盈私底下過從甚密，近日更爆出二人的緋聞。該對象正正是現年28歲、擁有43吋胸肌的男藝人鄭衍峰。據悉，去年11月因《#後生仔傾吓偈》節目組赴加拿大拍攝特輯，於當地成長的鄭衍峰有份參與節目，期間身兼導遊帶眾人遊覽當地，亦因此與馮盈盈開始變得熟絡。

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▲ 早前鄭衍峰以前空少身份到馮盈盈節目任嘉賓。（影片截圖）

有指馮盈盈公佈與Martin分為後翌日，亦即除夕夜，正正是與鄭衍峰一同渡過，有消息指二人於今年一月份開始拍拖，至今已經相戀三個多月，相對起Martin更早結識新歡！

▲ 現年28歲的鄭衍峰於加拿大長大。（instagram圖片）

而早前鄭衍峰成為《#後生仔傾吓偈》的「Speed Dating」單元的其中一員，據知是由馮盈盈極力推舉下而發生的，節目上二人公開傳情，鄭衍峰更非常了解馮盈盈的喜好，以周星馳的對白改成情深告白文，甚得盈盈歡心。曾於航空公司擔任空少的鄭衍峰，早前亦有份參與「空中奇遇記」單元擔任嘉賓。

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▲ 二人疑「公器私用」，借節目傳情。（影片截圖）

有傳媒詢問鄭衍峰有關與馮盈盈緋聞一事，他直言要先看過報導才能回應：「你給我一點時間了解一下。」

▲ 鄭衍峰擁有42吋胸肌，平時熱愛健身。（instagram圖片）

現年28歲的鄭衍峰擁有加拿大籍，在當地畢業後曾在加拿大中文電台及新時代電視的擔任DJ及節目主持，於2016年因主持《型．男家族》被TVB高層相中，簽約旗下回港發展，入主TVB三年多主力擔任娛樂新聞台主持，最廣人為知是2017年與鄺潔楹主持旅遊節目《3日2夜》。

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