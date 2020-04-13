【口罩防疫】口罩用完後暗藏邋遢　顯微鏡下放大2000倍見到細菌移動

▲ 用過的口罩勿觸摸外層，顯微鏡下放大2000倍見到細菌移動。

新冠肺炎疫情持續下，口罩由必需品變成奢侈品，更有人因搶不到口罩而選擇重用。近日有媒體報道，用過的口罩在顯微鏡放大下，可見充滿黃色的雜質和毛絲，甚至可見到口罩上移動的病菌。

內地《健康時報》報道，口罩使用過後，在肉眼下可能在表面看不出分別，但將其放在顯微鏡下放大後，發現口罩絨布面上充滿黃色的雜質和毛絲。

▲ 用過的口罩表面上充滿黃色的雜質和毛絲。（影片截圖）

將用過的口罩放大500倍，可看見密密麻麻的纖維，這些纖維阻擋了細菌、病毒、空氣中的顆粒物，而纖維上則依附著黃色的雜質和物質。

▲ 纖維上則依附著黃色的雜質和物質。（影片截圖）

將口罩放大至1000倍後，口罩纖維上依附著的黃色顆粒更加清晰。

▲ 放大1000倍後，雜質更清晰可見。（影片截圖）（影片截圖）

當口罩被放大至2000倍，甚至可看見口罩上有很多呈白色的病菌在移動。

▲ 當口罩被放大至2000倍，甚至見白色的病菌在移動。（影片截圖）

報道提醒民眾，戴口罩前要洗手，取下口罩時要從後面取下，切勿觸摸口罩正面，因為病毒以飛沫和接觸傳播和為主，假如摘口罩時，手觸摸了口罩外側，病毒有可能依附在手上，之後如果沒有洗手，就容易通過用手觸碰口、鼻、眼等進入人體。

藥劑師：口罩重用只限一日內

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯表示，市民現時至少一日一口罩，明白沒有足夠口罩會想重用，她指「如真的需要重用，應把口罩放在紙巾上面包好，避免有細菌令污糟」。不過她提醒，即使使用紙巾，或多或少也會有細菌，故該做法是「口罩不足，無奈下的辦法」，她強調重用只限一日內。

正確棄置口罩步驟

TOPick早前訪問了急症科專科醫生馮顯達，分享正確處置口罩的步驟：

1. 如可以，先清潔雙手

2. 不要接觸口罩外面

3. 脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分

4. 若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩

5. 把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内)

6. 如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内

7. 把口罩掉入有蓋垃圾桶

8. 清潔雙手

責任編輯：羅嘉欣