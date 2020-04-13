僱員再培訓局「特別・愛增值」計劃　截至3月底接獲逾12000宗申請

▲ 僱員再培訓局「特別・愛增值」計劃提供免費培訓和津貼，助近期失業或就業不足人士自我增值，盡快重投職場。（網上圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港經濟下陷，失業率創新高，僱員再培訓局「特別・愛增值」計劃提供免費培訓和津貼，助近期失業或就業不足人士自我增值，盡快重投職場。第一期計劃正接受報名，第二期計劃則會於七月推出，每月最高津貼額並擬由4,000元增至5,800元。

特別．愛增值計劃的對象為去年6月1日或之後失業或就業不足人士，包括被僱主要求放取無薪假期，或開工不足人士。計劃提供兩至三個月綜合培訓課程，以全日制或部分時間制模式進行，學費全免。出席率達80％的學員於課程完結後可獲特別津貼。



財政預算案早前公布，僱員再培訓局會通過修例，把學員的每月最高津貼額由4,000元增加至5,800元。截至3月底，僱員再培訓局已接獲逾12,200宗申請，約三分一申請人年齡介乎50至59歲。申請人主要來自飲食、零售、社區和個人服務業。



計劃下設66項課程，當中以醫護支援人員（臨床病人服務）基礎證書課程最受歡迎，其次是包餅製作員、咖啡調製員和保安培訓等。



僱員再培訓局行政總監吳國强表示，課程項目全部經特別挑選，主要涉及兩大類行業，第一類是最受近期經濟不景影響的行業，例如酒店、飲食、零售、旅遊或建造業等；另一類是人力需求較大的行業，如護理和創新科技業等；課程另一特點是不設學歷限制。



吳國强指，我們留意到一些較高學歷人士亦可能受目前經濟環境影響而失業或就業不足。不論學歷為何，特別．愛增值計劃幫助所有失業或就業不足人士，希望增加其就業機會。



完成全日制職業技能課程的學員，可獲三個月就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。

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責任編輯：洪芷晴