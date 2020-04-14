【蘋果iPhone 9】傳聞iPhone 9於4月15日發表　估計售價最低港元$3098

▲ 傳聞iPhone 9將於4月15日發表。

由去年年底已傳會推出新一代iPhone，有指本來計畫於3月舉行發布會，但最後因新冠肺炎疫情影響取消，更盛傳因工廠停工而令到iPhone上市無望！近日有多個外個媒體及科技達人爆料，全新的iPhone 9（又被稱為iPhone SE2）將於15日發表！

科技爆料達人Jon Prosser則在Twitter上表示，Apple的內部會議已決定4月15日會正式公布新iPhone 9，並於4月22日開始發售。美國電器產品專賣網Best Buy員工亦爆料，表示Best Buy已準備出售新iPhone的手機殼，包裝上寫著適用的手機型號是「New iPhone 4.7 吋 2020」，推測就是傳聞中的iPhone 9。

▲ 外國傳媒發布的iPhone 9渲染圖。

外國傳媒早前已推測iPhone 9採用1200 萬像素單攝像頭，手機背面也會從光滑玻璃改為磨砂玻璃背蓋，提供 64GB、128GB 和 256GB 三種版本，並有以下特色：

4.7吋螢幕

估計iPhone 9以iPhone 8的機身設計為藍本出發，採用與iPhone 8屏幕相同的4.7吋螢幕，另外亦有5.5吋的iPhone 9 Plus，亦會使用非全螢幕設計。

保留Touch ID

大家懷念的「Home鍵」及Touch ID指紋識別技術或會回歸，但就不會有Face ID臉部辨識。對於近日經常要戴口罩的用家來說，或者會比較方便。

價錢親民

不少科技達人都估計64GB的售價為399美元，摸算港元約$3098。而128GB則為499美元，約港幣$3868，是現時有售的iPhone之中最便宜的款式，適合預算不高的朋友。

6種顏色

曾有消息指出會新增iPhone 11系列中非常受歡迎的「夜幕綠」，但外媒的渲染圖只見白色、紅色、粉紅色、黑色、海軍藍及芥末黃色，當中海軍藍及芥末黃色均是從未出現的色調。

以上種種消息仍是傳聞，是真是假，很快便能知曉！

責任編輯：王俊賢