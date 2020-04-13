【新冠肺炎】本港新增5宗確診個案　連續兩天錄單位數確診數字

▲ 張竹君表示，今日新增5宗確診個案，3男2女。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增5宗確診個案，3男2女，年齡介乎1至79歲，4名患者有外遊紀錄，累計確診個案增加至1009宗，另外一宗是疑似個案。

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今日新增的確診個案中，第1006宗是一名72歲女子，曾外遊英國和美國，4月12日返港，在亞博館檢測結果呈陽性，沒有病微；第1007宗是一名79歲男士，是第988宗的丈夫，3月29日出現咳嗽，2月初至4月8日曾到訪印尼。

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第1009宗是一名14個月大女嬰，曾隨家人和外傭於2月1日至4月7日訪英國，在檢疫中心病毒測試呈陽性；第1009宗是一名51歲男士，在英國居住，4月12日返港，3月25日出現發燒，在亞博館病毒檢測呈陽性。

第1008宗是唯一一宗沒有外遊紀錄，是一名66歲男士，是第884宗的父親，屬酒吧及樂隊群組第三代傳播，沒有病徵，目前於伊利沙伯醫院留醫。

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記者：陳子謙