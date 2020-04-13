【開心速遞】第845至847集劇情預告　若水龔燁冷戰突有轉機

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》本周一至周三劇情，講述處於冷戰的若水跟龔燁，當決定和好時，龔燁卻重遇意想不到的人，另外市面引發搶購瘋潮，樹根叔跟家人去搶米。

第845集(13/4)

若水與龔燁處於冷戰狀態，誰都不肯先向對方認錯，若水情困亦令家人苦不堪言。

若水與龔燁及後均想作出讓步，可惜卻遇上重重阻礙。

天娥要尋寶圖在新威龍廣場舉辦人氣零食食品節，命若水、龔燁等人想出吸引人的構思，

若水與龔燁開會時卻發生爭執……樹根往探望龔樺，偷偷利用龔燁的手機向若水發放道謙訊息，怎料被若水悉破。

龔燁後來得悉若水的心意，決定跟她和好，此時卻突然要出埠公幹，離港前還重遇一個意想不到的人……

第846集(14/4)

熊、譚兩家相約喝茶，席間談及道德喜歡吃某地特產的米粉，吃了隨即有作詩的靈感。

城安指網上瘋傳五個盛產稻米的國家會結盟以抬高米價，勸道德應大量購入喜歡的米粉，道德卻斥他造謠生事。

網上傳聞引發搶購瘋潮，陳生等街坊找樹根一同搶購米糧及日用品，

道德稱他們行為低劣，不屑同流合污……樹根與家人各出奇謀，囤積居奇。

另邊廂，道德家中的米粉已吃光，卻無法補購。道德急需靈感作詩參賽，城安遂送米粉欲孝敬道德，怎料……

第847集(15/4)

阿鬼告假外遊，潮偉乏人照顧，公私兩方面均大受影響，遂找城安兼職出任其臨時助手。

城安正式上班，細心為潮偉打點大小事務，把事情處理得井然有序，得潮偉讚賞。

城安亦對這份工作甚感滿意。潮偉要帶城安出席不同場合，遂幫他改變形象……

若水、樹仁及後發現雜誌刊登城安與女明星出雙入對的照片，

樹根還親眼目睹城安恐嚇店家，而Bonnie亦與城安失去聯絡。

樹根等擔心城安變壞，後來發現事態越來越嚴重，唯有往找潮偉理論……