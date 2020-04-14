【留家煲劇】 《THE KING：永遠的君主》李敏鎬化身皇帝 登陸Netflix與韓國同步播出
韓國型男李敏鎬與金高銀合作的SBS新劇《The King︰永遠的君主》，將於4月17日首播，香港的劇迷可透過Netflix同步追看。《The King︰永遠的君主》是李敏鎬退伍後復出的重磅製作，涉及穿越平行世界及君主立憲的題材，表面是奇幻偶像韓劇，但同時也有令人深思的議題。
它除了是李敏鎬相隔3年再拍的韓劇，同時也是他繼2013年《繼承者們》後，相隔6年再次與王牌編劇金銀淑合作的作品。
愛情劇女王編劇
被譽為「愛情劇女王」的金銀淑，之前的高收視話題劇還有《祕密花園》、《太陽的後裔》及《鬼怪》。
今次的女主角金高銀，當年正是憑演繹《鬼怪》那個陽光燦爛又可愛的女生而人氣大增。今次她和高1.87米的李敏鎬談情，已是一個話題了。
金銀淑的創作天馬行空，鍾情講兩個份屬不同世界、身份迥異男女的動人愛戀，而今次同樣大玩穿越，講兩個平行宇宙的交匯。
其命題是「神在人間釋放了惡魔，而那惡魔打開了平行世界的大門。」而李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝李袞，就決心要開閉次元之門，因為當人看到平行世界裏另一個「我」，便會有所比較，也許會放棄現在的生活，希望重生。
令人深思的是「如果另一個世界，有另一個你過得更幸福，你想和他交換人生嗎？」
理科型皇帝vs文科型女警
李袞是一位外表英俊，文武全才的君主。他最難以忘懷8歲時目睹了他的父王被謀反的晚上，因此他從不喝未經試毒的水，也極其忌諱被他人觸碰身體。
不過，李袞經常逃離皇宮，曾服役海軍兩年，又遊走世界加學術大會。
某天，他在平行世界的交點遇上大韓民國的女刑警鄭太乙，她的臉令他覺得似曾相識，因為在謀反之夜，他就曾經檢到鄭太乙的證件。
男女主角不單止是來自兩個不同次元的世界，他們的性格也各走極端。李袞沉默寡言、十分喜歡數字，是典型的理科男。鄭太乙則數學能力奇差，是想守護朋友和愛情的文科型女生。
一人分飾兩角
由於編劇想探討平行世界中的另一個「我」，所以劇中女女主角金高銀和男配角禹棹奐均要一人分飾兩角。
大韓民國的鄭太乙是刑警，但在大韓帝國，同樣臉孔的露娜卻是底層賤民、犯過盜竊、偽造文書的罪犯。
同樣地，在大韓民國警察廳工作的曹誾燮，在大韓帝國的身份卻是皇家近隊大將，他經常伴隨君主李袞左右，被視為親信。
可見劇中人物關係相當複雜，對演員來說也大有發揮。
預告片可見李袞騎着白馬遇上平行世界的鄭太乙後，即對她有莫名好感。
與此同時，大韓帝國的首位女總理具瑞怜（鄭恩彩飾演）的目標，就是成為李袞身邊的女人，她對其他女人的嫉妒，將令她展露人性的陰暗面。
INFO
《The King︰永遠的君主》
4月17日起Netflix 每周五及六，晚上10時30分（與韓國同天更新）
撰文︰程日