【留家煲劇】 《THE KING：永遠的君主》李敏鎬化身皇帝 登陸Netflix與韓國同步播出

▲ 《The King︰永遠的君主》是李敏鎬退伍復出的首齣電視劇，其白馬皇帝造型十分矚目。（劇照）

韓國型男李敏鎬與金高銀合作的SBS新劇《The King︰永遠的君主》，將於4月17日首播，香港的劇迷可透過Netflix同步追看。《The King︰永遠的君主》是李敏鎬退伍後復出的重磅製作，涉及穿越平行世界及君主立憲的題材，表面是奇幻偶像韓劇，但同時也有令人深思的議題。



它除了是李敏鎬相隔3年再拍的韓劇，同時也是他繼2013年《繼承者們》後，相隔6年再次與王牌編劇金銀淑合作的作品。

▲ -編劇金銀淑今次構想出來自不同次元世界的男女在平行世界交匯碰上的戀愛故事。（劇照）

愛情劇女王編劇

被譽為「愛情劇女王」的金銀淑，之前的高收視話題劇還有《祕密花園》、《太陽的後裔》及《鬼怪》。

今次的女主角金高銀，當年正是憑演繹《鬼怪》那個陽光燦爛又可愛的女生而人氣大增。今次她和高1.87米的李敏鎬談情，已是一個話題了。

金銀淑的創作天馬行空，鍾情講兩個份屬不同世界、身份迥異男女的動人愛戀，而今次同樣大玩穿越，講兩個平行宇宙的交匯。

其命題是「神在人間釋放了惡魔，而那惡魔打開了平行世界的大門。」而李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝李袞，就決心要開閉次元之門，因為當人看到平行世界裏另一個「我」，便會有所比較，也許會放棄現在的生活，希望重生。

令人深思的是「如果另一個世界，有另一個你過得更幸福，你想和他交換人生嗎？」

▲ 金高銀在劇中展示跆拳道本領。（劇照）

理科型皇帝vs文科型女警

李袞是一位外表英俊，文武全才的君主。他最難以忘懷8歲時目睹了他的父王被謀反的晚上，因此他從不喝未經試毒的水，也極其忌諱被他人觸碰身體。

不過，李袞經常逃離皇宮，曾服役海軍兩年，又遊走世界加學術大會。

某天，他在平行世界的交點遇上大韓民國的女刑警鄭太乙，她的臉令他覺得似曾相識，因為在謀反之夜，他就曾經檢到鄭太乙的證件。

▲ 皇帝李袞文武全才，劇中他有划艇的戲份。（劇照）

男女主角不單止是來自兩個不同次元的世界，他們的性格也各走極端。李袞沉默寡言、十分喜歡數字，是典型的理科男。鄭太乙則數學能力奇差，是想守護朋友和愛情的文科型女生。

一人分飾兩角

由於編劇想探討平行世界中的另一個「我」，所以劇中女女主角金高銀和男配角禹棹奐均要一人分飾兩角。

大韓民國的鄭太乙是刑警，但在大韓帝國，同樣臉孔的露娜卻是底層賤民、犯過盜竊、偽造文書的罪犯。

▲ 禹棹奐要一人分飾兩角，分別是大韓民國中警察廳人員以及大韓帝國裏的皇帝近衛。（劇照）

同樣地，在大韓民國警察廳工作的曹誾燮，在大韓帝國的身份卻是皇家近隊大將，他經常伴隨君主李袞左右，被視為親信。

可見劇中人物關係相當複雜，對演員來說也大有發揮。

▲ 大韓帝國的首位女總理具瑞怜（鄭恩彩飾演）的目標，就是成為李袞身邊的女人。（劇照）

預告片可見李袞騎着白馬遇上平行世界的鄭太乙後，即對她有莫名好感。

與此同時，大韓帝國的首位女總理具瑞怜（鄭恩彩飾演）的目標，就是成為李袞身邊的女人，她對其他女人的嫉妒，將令她展露人性的陰暗面。

INFO

《The King︰永遠的君主》

4月17日起Netflix 每周五及六，晚上10時30分（與韓國同天更新）

撰文︰程日