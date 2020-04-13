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【新冠肺炎】1歲女嬰無病徵確診曾遊英國　46歲男警長仍命危續留醫ICU　

社會 16:52 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，截至今日（13日）中午，本地累計確診個案增加至1009宗。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，其中13名病人情況仍然危殆，包括早前確診的46歲男警長仍命危，繼續在深切治療部留醫。

醫管局早前稱，46歲男警長的呼吸情況一度不理想，需使用呼吸機及抗病毒藥物進行治療。

另外今日新增的確診者當中，有一名1歲女嬰確診，她早前曾跟家人到過英國，4月7日返港，其家中工人姐姐早前已確診。她確診時沒有明顯病徵，現留醫東區醫院，家人也暫時沒有出現病徵。

【新冠肺炎】本港新增5宗確診個案　連續兩天錄單位數確診數字

仍然命危的男警長是第854號個案，無長期病患。他確診前駐守西九龍總區，曾於上月31日晚，參與旺角警署一帶的人群管理行動。病發前後，他曾使用西九龍機動部隊行動基地內的設施，包括洗手間。

自疫情爆發以來，先後有4名警務人員染疫，首宗為一名駐守北角警署男警，第2宗為疑因光顧酒吧後中招、駐守深水埗警署的女警，以及與46歲男警長同駐守石硤尾警署的一名男警，疑曾共用同一男洗手間受感染，更致有逾百名同袍要檢疫。

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記者：吳卓峰

疫情 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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