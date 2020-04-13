【自私留學生】要求WiFi打機食三文魚燒雞　醫護痛批確診留學生入院當酒店度假

▲ 有醫護人員在網上批評部分留學生入院當住酒店，作出多項無理要求。

新冠肺炎疫情全球大流行，外國留學生紛紛逃回香港「避炎」，導致本港出現很多外地輸入確診個案。不過，有醫護人員在facebook專頁爆料批評，部分留學生及持香港身分證的外國人竟然入院當住酒店，要求醫院提供WiFi、打機，甚至要求食三文魚燒雞，無得食就反投訴醫院剝削。

據醫護人員在facebook專頁《HA Secrets》指出，部分確診留學生及持香港身分證的外國人經常作出無理要求，大呻入院好悶，要求家人帶遊戲機給他打機，又要求醫院提供WiFi，還指定要閱讀某本雜誌啦消遣。

反投訴醫護剝削致營養不足

醫護續形容該班「大爺」，在膳食方面好腌尖，「當正餐廳咁落order，三文魚燒雞先食得落！」醫護回答「大爺」不能提供，竟反遭投訴剝削病人，令他們不夠營養。

個個肥C大隻，好心有得食就食，唔好食咪食少一餐半餐當減肥囉。究竟佢哋知唔知自己喺度係醫病唔係度假㗎？

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網民狠批自私 發揮港孩本色

帖文一出即引來網民回響，紛紛批評他們自私、驕生慣養，發揮港孩本色。有疑似醫護網民稱，有病人還嫌醫院枕頭不好睡，床褥太硬；還指出醫院餐一定夠營養，「有營養師睇，至於好唔好味因人而異，醫院係提供病人『需要』不是『想要』。」

有網民認為，留學生和外國人是走難回來，不應如此多要求令醫護額外受氣，不滿就住私院或飛返外國治療。

其實呢班係最自私嘅香港人，香港有事就飛去外國避險，到外國出事，就拿拿聲飛返香港。

自疫情全球爆發以來，有大批留學生返港需戴手帶作家居隔離，其中有自私留學生照通街走恐社區播毒，被外界狠批自私鬼。

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責任編輯︰林綺玲