【新冠肺炎】過去24小時共37人康復出院　醫管局：或因患者較年輕及病情較輕微

▲ 本港今日出院人數為37人創單日新高，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲估計，是與3月有大批人士同一時間入院，現同時大致康復出院等有關。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，醫管局公布過去24小時有37人康復出院，累積有396名確診個案及1名疑似確診個案出院，佔總個案數字近4成。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，出院人士數目創單日新高，估計是由於從3月中至3月底有較多確診人士大批入院，並在同一時間大致康復出院，亦可能與該批人士都是比較年輕，以及病情較輕微，故可較快出院有關。

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她又指，醫管局已在30多名病人身上，包括10多名重症病人，試用新藥「瑞德西韋」（Remdesivir）作臨床試驗，暫時沒有出現嚴重副作用。她稱，由於藥廠會在東南亞再增加試驗數量，醫管局屆時會視乎首階段試驗的效果調教治療策略，但現時沒有用藥後情況好轉的相關數字。

另外，醫管局正研究恢復部分非緊急服務。庾慧玲指，因為之前疫情嚴竣而暫緩非緊急服務，近日確診數字回落，以及疫情或進入持久戰，故醫管局需要研究如何恢復非緊急服務。不過，她強調醫管局需要平衡感染風險、服務承載能力、人手調配及個人裝備數量等，才可考慮恢復服務，形容比較複雜，需要與不同部門和聯網商討；而現階段醫管局正與私家醫院合作分流服務。

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責任編輯：徐紹軒