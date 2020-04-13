【禁蒙面法】港澳辦中聯辦發聲批西方媒體報導偏頗　裁決有利港府施政

▲ 港澳辦、中聯辦相繼發聲，回應禁蒙面法裁決，批西方媒體報導偏頗。（資料圖片）

高等法院上訴庭裁定政府就《禁止蒙面規例》部份上訴得直，有權在任何危害公安的情況下，進行緊急立法，並限制非法集會，或未經准許集結的人士蒙面，國務院港澳辦及中聯辦今日（１３日）相繼發聲明回應。港澳辦發言人回應指，裁決有利特首和港府依照《基本法》和特區法律有效施政，特别是依法應對處置緊急及危害公共安全的情形，有效止暴制亂、維護社會秩序。

發言人又特别提到，香港事務屬中國内政，任何外國都無權幹涉，指西方一些媒體對法院的判決說三道四，妄加評論，是違背他們所標榜的司法獨立原則。

另外，中聯辦亦同時發聲明，對個別西方媒體就有關裁決作偏頗報導表示遺憾，強調此項裁決符合憲法和基本法。中聯辦指，去年的「修例風波」中，極端激進分子以蒙面作為實施暴力、逃避警方依法執法的手段，使香港法治和社會秩序受到嚴重損害，認為訂立《禁蒙面法》是止暴制亂、恢復秩序的一項必要舉措。

中聯辦強調，香港是國際化城市，英國等西方國家在港有巨大利益，故對港事務有較多關注表示理解，但強調「關心不等於干預，希望國際社會能更多地關心香港的秩序與安寧、穩定與發展」，對有少數西方國家公然插手香港事務、以香港事務牽制中國發展，中方已多次堅決反對和嚴厲譴責。

中聯辦又強調，尊重西方媒體的報導和言論自由，也歡迎更多地關心和報導香港，但必須堅持報導的真實、客觀與平衡；批評近日個別西方媒體，對香港有關案件的報導明顯帶有選擇性、偏向性，並妄加評論，不利於國際社會客觀了解香港正在發生的事情，也有違客觀公正報導準則和新聞行業的專業操守，對此表示遺憾。

中聯辦又提到，世界上許多國家和地區都已通過立法禁止示威者蒙面，以防止暴力犯罪和恐怖主義，認為特殊情況下，維護一個國家或地區的公眾秩序和安全，作出有充分法律依據的特殊安排，是合情合理合法的，也是必需的，香港亦不例外。

香港有著較為完備的法律體系，回歸之後，香港法律中除了不符合中國特別行政區憲制地位的部分做了少量必要修改外，原有法律基本沒變。在巨大的社會動盪和大規模違法行為發生之時，香港特區政府採取果斷法律措施，完全是必要和正當的。

中聯辦指出，希望西方媒體在報導香港事務時，能秉持客觀取態和專業精神，不要戴「有色眼鏡」、搞「雙重標準」，更不能為香港違法暴力、為香港少數「只破壞不建設」的反對派議員張目撐腰，強調「這樣做對香港沒有好處，對傳媒自身的公信力也沒有好處」。

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責任編輯：李淇