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食物及衞生局稱有向內地反映活豬業界訴求　惟供應受非洲豬瘟影響

社會 17:13 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

本港豬肉業界表示，連續幾日內地供港豬隻每日只有約1300隻，不夠豬隻售賣，不少豬肉檔未能營業。（林宇翔攝）

本港活豬價格上升，市民要捱貴豬肉。豬肉行總商會促請兩地政府協調並簡化檢疫，以穩定活豬供應量。本港豬肉業界表示，連續幾日內地供港豬隻每日只有約1300隻，不夠豬隻售賣，不少豬肉檔未能營業，令價錢高達4000多元一擔，又希望政府放寬屠房「日日清」措施。

食物及衞生局回覆查詢時表示，會積極與內地當局就增加活豬供港緊密溝通，並與業界保持溝通，但內地本身的活豬生產和供應依然受非洲豬瘟疫情影響，內地內銷的活豬亦求過於供，價格持續高企，對供港的情況造成影響。政府一直向內地當局反映業界及市民希望增加供應，「日日清」是防控非洲豬瘟的重要措施，亦是內地當局維持活豬穩定供應特區的基礎。

食衞局提到，國際組織專家認同「日日清」可大大減低本地豬隻染病的機會，本地屠房若再次發現非洲豬瘟個案，毋須關閉或銷毀其他豬隻，在去年9月本港屠房再次有豬隻樣本驗出非洲豬瘟病毒時，屠房運作沒有受到影響，活豬屠宰如常進行，減低事件的影響。

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責任編輯：洪芷晴

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