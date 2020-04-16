【兒童健康】停課不停學網上功課大增　眼科醫生：有學童3個月內加深100度近視

▲ 湯文傑醫生認為，現時本港小朋友近視情況嚴重，近月因疫情停課，不少學童近來覆診，近視加深快速，有些在3個月內加深了100度。

受疫情影響，全港學生需要停課。這段期間除了視像教學，不用上學多了的餘閒，不少學童會與電子產品、手機「形影不離」，有可能因此加深了近視。

在這段停學期間，不少學校改了網上學習，學童多了接觸電子產品，眼科專科醫生湯文傑指出，確會令近視加深的機會大增。「 近視的定義是眼球睫狀肌過度拉緊，令眼球拉長。7歲應是平光、若5歲時已有100度近視已經叫深，近視加深不只是需要戴上眼鏡，日後有深近視大大增加。」

他說，600度以上便屬於深近視，當中2%是病理性近視，即近視可高達1,000、2,000度，可增加白內障、青光眼、黃斑點出血甚至視網膜穿孔、脫落的風險，要避免這情況發生。

▲ 湯文傑醫生指目前可把視力數據輸入近視防控AI平台，用大數據能預測到當事人未來一年的屈光變化。（陳國峰攝）

3個月可加深100度

近視加深的速度，每年加深100度已算加深得快，要了解背後的誘因，如父母是否都是深近視、使用電子產品時間是否過長和距離是否足夠、常有愛躺在床看電子產品和看書的不良姿勢、甚少外出做運動等，都會影響近視加深的速度。

他臨床所見，現時本港小朋友近視情況嚴重。

與上一代學習模式不同，現今大部分是電子學習。有不少學童近來覆診，近視加深快速，有3個月內加深了100度，父母都譁然。

藥物及光學方法減慢近視加深

要減少近視加深，目前有以下兩個方法：

1、藥物性

眼科醫生第一綫藥物是採用阿托品眼藥水，2003年新加坡研究顯示，使用0.01%阿托品藥水，可有效防止近視加深，目標將度數減至一半。近年香港中文大學做了相關研究，將阿托品眼藥水濃度增至0.05%，減慢近視效果比0.01%更顯著，但副作用相若，同樣很低。

2、光學方法

近視兒童戴上俗稱「OK鏡」的矯視鏡，原理是把角膜弧度改變，眼球不會拉長，減慢近視加深。建議此方法8歲或以上兒童才使用，特定限制包括近視多於500度、散光度數高也未能使用。也需慎防會引致角膜感染，一旦角膜感染有機會致盲。

另外一種光學方法是「多區正向光學離焦」（DIMS），將側邊的光綫投影在視網膜之前，使眼球不會追着光綫而拉長。湯醫生指效果因人而異，可作為輔助式的減慢近視的方法。

▲ 避免近視加深，小朋友要有節制用手機、適時進行戶外運動以及定期驗眼。（陳國峰攝）

長大矯視無減眼疾風險

現時眼科激光矯視日新月異，有些人認為近視加深也不緊要，大不了成年後以激光解決，湯醫生指此想法有商榷。「由於深近視會令眼球拉長，視網膜和黃斑點的組織會變薄，增加了患上各種眼疾如白內障、黃斑病變的風險，這些危險並不會因進行激光矯視而減低。」

事實上，衞生署亦訂立了建議，兩歲以下盡量少接觸熒光幕，2至6歲在家長規範下一日只能看兩小時電子產品，6至12歲也盡量一天少於兩小時。

不少成年人也沒法抵抗電子產品的吸引力而機不離手，有何方法可令小朋友有節制使用電子產品？湯醫生指出：「不二方法是以身作則，小朋友都是模仿大人行為。大人睇手機也要自律，巿面有App可顯示使用熒幕時間多久，提醒自己要有節制。」

▲ 衞生署亦訂立了建議，兩歲以下盡量少接觸熒光幕，2至6歲在家長規範下一日只能看兩小時電子產品，6至12歲也盡量一天少於兩小時。（iStock圖片）

5大護眼方法

1.規範使用電子產品的時間。

2.20-20-20法則：避免近距離使用手機及電子產品，每使用電子產品滿20分鐘，就應該休息20秒，觀望20呎以外的事物。湯醫生說：「也可眨眼20下，可放鬆眼球繃緊的肌肉。」

3.不要整天埋首電子產品中，應增加戶外活動時間。「疫情所致不宜到人多方，可到較空曠地方進行戶外活動如踩單車和跑步。」他引述澳洲研究，每周進行14小時戶外活動，輕適度紫外綫可令視網膜釋放多巴胺，可減慢近視。

4.注意坐姿，如看平板電腦要保持40cm的距離；14吋電腦屏幕宜距60cm。

5.對眼睛有營養食物包括維他命A、蔬果等綠色食物。

記者：周美好