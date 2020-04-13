港澳辦及中聯辦批郭榮鏗拖延內委會會議 質疑涉公職人員行為失當
國務院港澳辦及中聯辦今日分別發聲明，點名譴責主持立法會內委會主席選舉的郭榮鏗及部分反對派議員，拖延內會會議，令人質疑有違宣誓誓言，構成公職人員行為失當。
港澳辦今日以書面回應記者提問的形式在網站發文，強烈譴責主持立法會內委會主席選舉的郭榮鏗，以及部份反對派議員濫用權力，認為他們藉程序問題惡意拖延，使内會在近6個月仍無法選出主席，批評他們爲了謀取政治私利，罔顧公衆利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，行爲無異於「政治攬炒」，令人質疑有違宣誓誓言，構成公職人員行爲失當。
發言人指，本港疫情目前依然嚴峻，經濟雪上加霜，衆多商戶經營艱難，不少家庭生活承受重壓，作爲民意代表的立法會議員，本應急市民之所急，以大局爲重，履行應盡職責，與政府和社會各界齊心協力、共克時艱，但內會仍未選出主席，已經嚴重影響立法會的正常運作，導致大量涉及經濟民生和社會發展的重要立法活動無法進行。港澳辦又希望，社會認清反對派的行為可能產生的嚴重後果，決不能任由這些議員不擇手段、恣意妄為下去，立法會必須盡快恢復正常運作。
中聯辦亦在網站上發文，指接受媒體查詢時發表談話，對內委會部分議員「拉布」、採「政治攬炒」予以強烈譴責。發言人表示，留意到日前41名建制立法會議員發表聯署聲明，強烈譴責郭榮鏗濫用權力，拖延程序，蓄意造成內務委員會停擺，使內會正副主席無法正常選出，令大量與民生息息相關的法案無法及時審議，甚至連特區政府提出的多項防疫抗疫附屬法例，也未能經內委會及時跟進處理。
中聯辦指，截至目前立法會有14條法案未能及時審議，超過80條附屬條例在修訂期限前無法經內委會決定成立小組委員會跟進。點名批評郭榮鏗等議員嚴重干擾立法會正常運作。發言人又指，修例風波以來，「黑暴」讓香港陷入持續動盪，新冠肺炎疫情又使香港經濟民生雪上加霜，當前廣大港人真誠期盼維護法治，紓解民困，推動香港走出陰霾。認為在此重要時刻，民意代表應恪盡職守，急市民之所急，以大局為重，但令人不安的是，少數議員無視香港整體利益和民生冷暖，罔顧立法會議員的根本職責，令立法工作耗能空轉，質疑他們的真實用心。
發言人強調，立法會是香港特區的立法機關，依據基本法行使權力、履行職責。尊重議員依基本法和《議事規則》所享有的權力，但同時也希望他們正確履職、善用權力。認為少數議員為一己政治私利，損害公眾利益，阻礙立法會的正常運作，有違其就職時作出的誓言，更可能涉嫌公職人員行為失當。
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責任編輯：李淇