港澳辦及中聯辦批郭榮鏗拖延內委會會議　質疑涉公職人員行為失當

▲ 國務院港澳辦及中聯辦分別發聲明，點名譴責主持立法會內務委員會主席選舉的郭榮鏗及部分反對派議員，拖延內會會議，令人質疑有違宣誓誓言，構成公職人員行為失當。（資料圖片）

國務院港澳辦及中聯辦今日分別發聲明，點名譴責主持立法會內委會主席選舉的郭榮鏗及部分反對派議員，拖延內會會議，令人質疑有違宣誓誓言，構成公職人員行為失當。

港澳辦今日以書面回應記者提問的形式在網站發文，強烈譴責主持立法會內委會主席選舉的郭榮鏗，以及部份反對派議員濫用權力，認為他們藉程序問題惡意拖延，使内會在近6個月仍無法選出主席，批評他們爲了謀取政治私利，罔顧公衆利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，行爲無異於「政治攬炒」，令人質疑有違宣誓誓言，構成公職人員行爲失當。

發言人指，本港疫情目前依然嚴峻，經濟雪上加霜，衆多商戶經營艱難，不少家庭生活承受重壓，作爲民意代表的立法會議員，本應急市民之所急，以大局爲重，履行應盡職責，與政府和社會各界齊心協力、共克時艱，但內會仍未選出主席，已經嚴重影響立法會的正常運作，導致大量涉及經濟民生和社會發展的重要立法活動無法進行。港澳辦又希望，社會認清反對派的行為可能產生的嚴重後果，決不能任由這些議員不擇手段、恣意妄為下去，立法會必須盡快恢復正常運作。

中聯辦亦在網站上發文，指接受媒體查詢時發表談話，對內委會部分議員「拉布」、採「政治攬炒」予以強烈譴責。發言人表示，留意到日前41名建制立法會議員發表聯署聲明，強烈譴責郭榮鏗濫用權力，拖延程序，蓄意造成內務委員會停擺，使內會正副主席無法正常選出，令大量與民生息息相關的法案無法及時審議，甚至連特區政府提出的多項防疫抗疫附屬法例，也未能經內委會及時跟進處理。

中聯辦指，截至目前立法會有14條法案未能及時審議，超過80條附屬條例在修訂期限前無法經內委會決定成立小組委員會跟進。點名批評郭榮鏗等議員嚴重干擾立法會正常運作。發言人又指，修例風波以來，「黑暴」讓香港陷入持續動盪，新冠肺炎疫情又使香港經濟民生雪上加霜，當前廣大港人真誠期盼維護法治，紓解民困，推動香港走出陰霾。認為在此重要時刻，民意代表應恪盡職守，急市民之所急，以大局為重，但令人不安的是，少數議員無視香港整體利益和民生冷暖，罔顧立法會議員的根本職責，令立法工作耗能空轉，質疑他們的真實用心。

發言人強調，立法會是香港特區的立法機關，依據基本法行使權力、履行職責。尊重議員依基本法和《議事規則》所享有的權力，但同時也希望他們正確履職、善用權力。認為少數議員為一己政治私利，損害公眾利益，阻礙立法會的正常運作，有違其就職時作出的誓言，更可能涉嫌公職人員行為失當。

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責任編輯：李淇



