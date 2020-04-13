【兒童急救】港孩額頭撞傷腫脹呈淤黑色嚇窒媽媽　中醫爸爸：撞傷宜即日用冷敷

▲ 有媽媽上載圖片查問孩子撞傷後應如何處理，中醫爸爸表示，可即時用冷敷。

孩子是父母的心頭肉，孩子受傷父母一定傷心欲絕，但現今不少父母會先上網或在討論區查找受傷後的處理方法，互相交流心得的同時，孩子的傷勢可能更加嚴重。有媽媽近日在社交媒體發帖指，其孩子撞傷額頭，傷口呈現紫黑色淤血，看見孩子傷勢嚴重便詢問網民有否出現相同情況。TOPick早前曾訪問中醫爸B馬琦傑，他指出小朋友撞傷後出現昏倒、持續嘔吐、走路不穩、意識不清等情況，一定要盡速求醫。

有網民在Facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，指有父母在社交媒體上載相片，並寫著「撞傷，有人見過這樣的情況嗎？」從相片可見，一位小朋友的額頭受傷腫脹，呈現一大片紫黑色淤血，相片上載後引起網民熱烈討論。

擔心孩子傷勢 上網問其他家長

有人其後更新小朋友的近況，並指小朋友媽媽上載相片時已留院觀察2晚，為讓小朋友盡快痊癒才於社交媒體詢問網民，

睇過醫生，住院觀察了兩晚，現在剛回到家。問是想知道有冇媽媽見過這個情況，腫得太恐怖。

中醫：撞傷即日用冷敷

孩子撞傷，家長如何急救？註冊中醫師馬琦傑早前接受訪問時指出，小朋友撞傷後，皮膚下的微絲血管爆裂。冷敷能使血管收縮，有助減輕痛楚、止血及消腫。在撞傷後首2至3小時，可用冰敷10分鐘，冰和水的比例是1:1，用毛巾包住輕按撞瘀的地方。小朋友因有保護反應，拒絕他人檢查，爸媽要有耐心慢慢安撫孩子。

千萬不要一開始就用力搓揉撞傷處，這樣會讓血管不容易凝血，反而造成血腫情形更厲害。

撞傷第2至5日用熱敷

而在撞傷後2至5日內，血液會滲到皮膚底層，形成積血瘀傷，瘀痕會呈現紫藍色，周邊出現微黃。此時開始用熱敷，促進局部血液循環及血塊吸收，約一星期後便會完全消退。熱敷可用雞蛋煮熟，用毛巾包好，慢慢輕按5至10分鐘，1日2-3次，有助提升血液循環。

家長要注意，若小朋友撞傷後出現昏倒、持續嘔吐、走路不穩、意識不清等情況，一定要盡速求醫。家長亦要留意孩子有否骨折問題，骨折的徵狀都包括腫、痛，還有彎曲情況，不願移動等。如有疑問，請帶小朋友醫院檢查。

跌打酒藥油不適合幼兒薄弱皮膚使用，一般撞瘀可以用純當歸油按摩一下，而當歸有瘀痛及活血作用 。

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責任編輯：王俊賢