【港產口罩供應】HKTVmalll隨機抽3000人買口罩　極速吸引120萬個電話號碼登記

▲ 截至4月13日下午4點，已有120萬個電話號碼登記抽籤。

HKTVmall隨機抽出3,000人購買口罩，以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，4月13日早上9點開始接受申請，截至今日下午4點，已經有超過120萬個電話號碼登記HKTVmall 口罩抽籤，HKTVmall在為客戶解答2個常見問題。

問題一：為何口罩有膠味？

HKTVmall指一個口罩有三層，三層物料都含塑膠成份，本身沒有味道，但口罩機是以超聲波震動來產生熱力，將三層物料黏合或者加上 Logo，就有可能令口罩出現塑膠味。

HKTVmall接受網友善意提醒，了解有口罩生產線做將生產完的口罩，放出來兩星期甚至一個月才包裝，減少味道。HKTVmall表示在安全情況下，希望盡快送到客戶手上，建議客戶口罩到手後，開出來放在通風環境，味道應該會自然散去。

此外，HKTVmall強調口罩的厚薄和它的安全性無必然的關係。最重要是外層有防水功能，防止飛沫滲透，中層有過濾功能，形成阻擋病菌屏障；內層要吸水，吸收佩戴者釋出濕氣和令面部更舒適。

問題二：口罩認證過程是怎樣？

HKTVmall指由購買口罩機、裝設無塵車間、採購物料、裝機到試產，至少要兩個月時間；然後由測試到有結果出報告，需時兩至三星期。

因此，當物料抵港後，HKTVmall請其他公司幫手做口罩樣本，然後拿去做第一次測試，主要是着重於物料方面的測試，除了包括PFE、BFE及VFE，還有物料的壓力差（即透氣度）和阻燃程度（萬一不合格可以馬上再訂過新的物料）。

之後，無塵車間完成後再等待口罩機到港，就會用同一樣的物料生產口罩，再將製成品交去做第二次測試，重點測試液體阻力究竟能不能符合 ASTM Level 2 標準。

往後，如果第二批物料送到，亦會做全面的測試，確保安全。所以送到大家手上的口罩，跟測試的口罩是一樣的。

是次登記活動非先到先得，登記抽籤網頁連結即睇：【下一頁】

陳易希研光觸媒環保口罩4月15日預售，即睇：【第二頁】

責任編輯：王芷瑩