【趕盡殺絕】將軍澳居民投訴白鴿聚居糞便播毒　管理處用紙皮圍封鳥巢洞口驅趕

▲ 將軍澳厚德邨居民投訴白鴿聚居糞便播毒，管理處用紙皮圍封鳥巢洞口驅趕。（相片由香港動物報提供）

將軍澳厚德邨早前有居民投訴，有野鴿在屋邨橫樑聚集，糞便造成滋擾，管理處近日用紙皮圍封橫樑上的洞口，以驅趕白鴿並防止牠們再於洞口棲息。

「香港動物報」今日於Facebook專頁發文，指將軍澳厚德邨管理處疑因為有居民投訴鴿屎，日前以紙皮圍封橫樑上的洞口，以阻止白鴿回家。

有鳥義工表示，日前發現管理處將數個洞口以紙皮封住，他指出，至少有兩個洞口有鴿棲息，在3月15日也拍攝到有白鴿從洞口飛出。「我住該邨附近，每天都會經過該處，當中被封的洞口有兩個是鴿家。」

他引述管理處指，因為收到有人投訴白鴿糞便，因此封洞。他說：

如果只是白鴿停留的地方，圍封對白鴿影響不是很大，但這個是他們的居所，即使鴿B已長大離巢，但鴿父母仍繼續在洞內居住。

他批評屋邨趕絕白鴿家園。「香港動物報」正嘗試聯絡厚德邨管理處了解事件。

帖文發佈後引起網民關注，有人批評管理處「趕盡殺絕」，紛紛留言「管理處諗唔到第二個解決方法的嗎」、「俾條生路，好不好？」、「呢個地球唔係只得人住架」。

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責任編輯：熊詠思