【尊重動物】北潭涌遇上流浪牛擔心有牛蝨　行山友報警指「牛無社會價值」被炮轟

▲ 行山友北潭涌遇上流浪牛時，不但指「牛已經無社會價值」，更致電1823舉報！

相信大家去行山時，周不時都會遇上流浪野牛，大部分人都會盡量不影響牠們。不過近日有行山友於西貢大網仔路北潭涌遇上流浪牛時，竟然不停責罵牠，指牛已經無社會價值，更通知1823、漁護處及SPCA舉報牠，非常過份！

行山友：牛已經無社會價值

一名男性行山友於Facebook群組「舉報流浪犬隻 保障公共安全Report straydogs」發文，表示在北潭涌管理站遇上流浪牛。他懷疑牛牛無主人飼養，聲稱問過村民後，證實牠是流浪野牛。

這名男網民指責牛牛「亂踏綠草，吃掉綠蔭」，又指北潭涌管理站是行山遊客必經之路，擔心牠帶有牛蝨，隨時撞傷人，更指已經舉報：

近年無人耕田，牛已經無社會價值，已通知1823，漁護處及SPCA協助提供適切的照顧。

隨帖附有一條片，可以見到該名網民與牛牛距離甚近，並一直在影片中狂鬧牠：「你食啲草呀？有冇搞錯？」，又記低牛牛的編號，指要投訴及舉報牠。期間他數次伸手，企圖觸摸牛隻的頭部，但又因害怕而縮手。

▲ 拍片者與牛隻距離甚近。（圖片來源：影片截圖）

網民：尊重動物生存的權利

他的舉動引起大量網民留言炮轟，指動物生活的空間已經不多，而大自然本是屬於動物的地方，是人類破壞牠們的棲息地，但他仍趕盡殺絕，希望他尊重動物與人類一樣有生存的權利。又認為他如果未能包容其他動物，不如留在家中，不要外出。

更有不少網民針對他說「牛已經無社會價值」一句，直言「最無社會價值嘅生物係你」，想舉報他多過舉報隻牛，至少可以保障公眾利益。亦有網民搞笑回應，叫他下次見到螞蟻行過記得拍照並投訴。另有，有網民表示該專頁經常散播仇恨言論，經常對流浪狗趕盡殺絕，希望大家可以一同舉報該專頁。

根據漁農自然護理署牛隻管理隊的資料，本港約有1,110頭黃牛及120頭水牛分布於大嶼山、西貢及馬鞍山、新界中部及東北部。

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責任編輯：王俊賢