【日本研究】日本長壽老人飲食養生習慣　最常吃10種食物排名【內附排名】

▲ 長壽日本人常吃的食物當中，乳酪和豆腐位居前三位，當然不難理解，但萬萬猜不到，第一位竟然 是豬肉！

眾所周知，日本公認為長壽之國，人瑞的比例比任何一個國家都高。日本早前訪問了600多位日本長壽老人，了解一下他們飲食習慣的共通點。

結果發現，他們進食較多的食物依次序為：1.豬肉、2.乳酪、3.豆腐、4.鯖魚、5.大白菜、6.雞肉、7.納豆、8.三文魚、9.梅乾及10.番茄。戰友Dicky看過報道，有點不明︰「乳酪和豆腐位居前三位，當然不難理解，但萬萬猜不到，第一位竟然是豬肉！人皆說紅肉不健康，豬肉不就是紅肉一種嗎？」

▲ 營養師黃凱詩指出，納豆低熱量高鐵質含乳酸菌，可KO便秘及預防骨質疏鬆。（iStock圖片）

我解釋︰「沒錯，很多醫學研究也證實，多吃紅肉與大腸癌有密切的關係，但紅肉並非不健康，只是，不宜吃太多吧！紅肉如牛肉、豬肉和羊肉等，含有比白肉較豐富的鐵質，鐵質對紅血球的製造舉足輕重，缺鐵性貧血，常見於女性，很多女士經常手腳冰冷及容易頭暈，都跟缺乏鐵質有關，而鐵質對鞏固抵抗力，亦十分重要。」

Dicky點頭明白︰「原來紅肉並非想像中壞，那麼，吃多少才算適宜？」

我答道︰「根據美國癌症基金會及美國心臟協會建議，一星期裏面，宜進食350至500克煮熟的紅肉，即是說，如果以生肉計算，大約是12兩至1斤，如果一餐吃3兩肉的話，即是一星期內有4至5餐紅肉便行。」

她大喜︰「太好了！可以吃排骨。」

我叮囑︰「吃紅肉，也應該選瘦的，肉類的脂肪含大量飽和脂肪，會增加高膽固醇的風險啊！」