【港產口罩供應】BFE+PFE逾95%+ASTM Level 1　Classic Army 4月14日開售6萬盒口罩【附訂購連結】

▲ Classic Army 4月14日開售6萬盒口罩。

新冠肺炎疫情持續，本地口罩生產商冒起。香港品牌口罩「Classic Army Health Care」，將於4月14日預售6萬盒50片裝成人口罩，每盒$150，每人限購2盒。

口罩及廠房規格

Classic Army近日在Facebook公布首輪口罩預售詳情，他們將於4月14日下午2時預售6萬盒Classic Army Health Care Face Mask50片裝成人口罩，每盒$150，每人限購2盒，預計在5月15日發貨。

是次口罩規格為ASTM Level 1，細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效率（PFE）過濾率達到 95%以上，口罩尺寸為17.5cm x 9.5cm，適合成人使用。

此外，Classic Army廠房已獲ISO-14644-1合規證書，以確保口罩均於無塵、無菌車間內生產及包裝工序，並會嚴格監控室內濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等。

訂購方法

1. 登入預售領籌網址：https://classicarmy.noq.com.hk/

2. 輸入電郵地址

每個電郵只可以領取一次籌號，所有填寫的資料必須正確，否則有機會自動作廢。登記一經確認，將不能更改任何登記資料。

3. 等待輪候結果

4. 成功獲得籌號

5. 等待購買連結及購買碼電郵

每個成功登記，將會透過電郵收到專屬你的購買連結及購買碼。該購買碼只能使用一次，購買兩盒口罩。電郵將於登記後隨即陸續發送，預計將於活動開始後10小時內發送所有電郵。

6. 進入購買連結並以購買碼完成交易

大家預購時，可以選擇到旺角Classic Army門市自取（門市自取相關安排容後公佈），或者給予$30順豐運費直送到住宅或辦公室，或者到順豐門市 / 智能櫃自取，暫時只接受Visa/ Master信用卡付款。此外，廠方預計在 5 月 15 日或之前交付於買家。

Classic Army續指，成功預訂後，請保留電子收據。在門市領取產品時，向店員出示電子收據以悉別後才可提取。在產品預購結束後，他們將無法接受取消或修改訂單，也無法因個人原因而提出要求產品交換／退款／退貨。成功預訂後，請保留電子收據。

旺角門市地址：九龍旺角廣華街23號地鋪

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責任編輯：陳珈希