【男神秘密】一支搓手液談起性生活　吳彥祖與Lisa S.結婚10年愛情保鮮法

▲ 男神吳彥祖也在Instagram上分享酒精搓手液，卻因一個留言令網民討論他與太太Lisa S.性生活。

新冠肺炎影響下，人人都購入口罩、酒精搓手液等防疫用品，就連男神吳彥祖也在Instagram上分享酒精搓手液，卻因一個留言令網民討論他與太太Lisa S.性生活！

結婚=生殖器乾淨？ 吳彥祖：缺乏使用

吳彥祖3月18日在Instagram上分享酒精搓手液，該搓手液的包裝寫上「Maybe You Touched Your Genitals」，意思是如果觸摸過生殖器，或者其他污糟的地方，就需要使用該產品消毒。想不到這句廣告標語引起吳彥祖幽默回應：

老實說，結婚差不多10年，生殖器大概是全身上下最乾淨的地方，為什麼我在摸完後要消毒呢？

此話引起網民好奇，留言詢問為何他會結婚就等於生殖器乾淨，沒想到本尊親自解答：「Lack of use（缺乏使用）」，令到不少網民猜測他與老婆Lisa S.已經缺乏性生活。更有粉絲搞笑留言「暴殄天物」、「幫我點播一首林宥嘉的〈浪費〉可以嗎？」等等。

慶祝結婚10周年：感謝您成為我的光明

吳彥祖與太太Lisa S.由相戀到結婚已一起走過18個年頭，去年吳彥祖因盲腸炎差點喪命，他留言表示太太是好伴侶外，更是他的光明。他們近期更慶祝結婚10周年，吳彥祖更於4月7日更鮮有於instagram放閃。

他於Instagram貼出10年前跟Lisa S.於南非舉行婚禮的照片，當中包括更以英文發表愛妻宣言，當中他寫道：

10年前的這一天，我們在南非這片森林裡結婚。 我們已經結婚10年，但在一起已有18年了！ 我的人生旅程真是太美好了！感謝您成為我的伴侶，我的光明，我最好的朋友，最重要的是成為我們家小傢伙的好母親，愛你寶貝！