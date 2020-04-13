郭榮鏗：港澳辦中聯辦無權評立法會運作　湯家驊指內會停頓立會主席難辭其咎

▲ 郭榮鏗。

港澳辦及中聯辦今午（13日）分別就立法會內務委員會至今未選出正副主席予以強烈譴責，更點名主持會議的公民黨立法會議員郭榮鏗，質疑他涉及公職人員行為失當。郭榮鏗回應稱，立法會及其轄下委員會如何運作，以及立法會主席及各委員會主席的權力，均由立法會議員按照《基本法》、《議事規則》及其他程序規則自行決定及處理，港澳辦及中聯辦並無任何權力或資格影響及評論。

對於有否構成公職人員行為失當等，郭榮鏗認為這由《基本法》、本地法律及《議事規則》界定，港澳辦和中聯辦在港並無任何法例賦予的權力處理該等事宜，指對方對上述法律或規則並不熟悉，其批評只屬無理指控和政治謾罵。他又指，特區政府應對疫情而推的措施，均無必要經由內務委員會審議，強調港人不會因內委會而被拖延得到政府的任何資助，表明將繼續嚴格按照《議事規則》及其他程序規則主持內會會議。

▲ 湯家驊。（資料圖片）

對於郭指港澳辦及中聯辦並無任何權力或資格影響及評論，行政會議成員、資深大律師湯家驊就認為，和所有人一樣，港澳辦及中聯辦都有自由評論特區事宜，但希望對方明白，有關評論可能會被一直希望「一國兩制」失敗的政治勢力，視為破壞「一國兩制」、高度自治的「罪証」。

湯家驊於社交網站指，鑒於律政司的決定不容外人影響，不會評論郭榮鏗有否涉公職人員行為失當，但強調一般法律給予任何人的權力，只可行使至達至法律的目的，如有人利用該權力阻撓達到該目的，則屬濫權。

他強調「議事規則」付予議員權力主持會議選主席，目的是令立法會可暢順行使其職權，而非便利議員玩弄政治，認為立法會主席有責任確保立法會運作暢順，防止議員濫權，否則他亦難辭其咎。

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責任編輯：李淇

