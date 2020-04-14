【齊心抗疫】基層失業致短貧戶急升　社房企「要有光」接查詢激增十倍

▲ 社房企「要有光」稱，近期經濟結構轉型，3月中旬起短貧戶查詢急增十倍以上。（馮漢柱攝）

疫情重創經濟，基層首當其衝。社房企「要有光」稱，近期經濟結構轉型，3月中旬起短貧戶查詢急增，有意入住社會房屋的個案較以往多十倍以上，憂慮短貧問題持續惡化。

「要有光」創辦人余偉業表示，疫情對「光房」營運壓力不大，他解釋「光房」計劃鼓勵租戶儲蓄，增強抗逆力，在疫境下「要有光」毋須減租或提供租金援助，至今也無租戶欠租。

▲ 單親媽媽Eva搬入光房單位僅約半年，但兩個月前失業。（馮漢柱攝）

共住家庭涉強制檢疫 大愛鄰居主動遷出

無情疫浪猛捲，從事餐飲業的單親媽媽Eva，半年前入住「光房」社會房間，單位須與其他家庭共住。不過，她2月中失業，兩個月來她跟6歲兒子朝夕相對，在家做瑜伽、繪畫打發時間，也不敢帶兒子落樓，怕沾惹新冠病毒。現時主要依賴積蓄繳交屋租，勉強能維持生活。

在2月底，跟Eva同屋的另一個家庭，有成員從內地返港，需家居檢疫。Eva主動搬往朋友家中暫住，騰出整間「光房」讓同屋自我隔離。Eva坦言生活有點不便，但跟同屋相比，倘14天檢疫只能留在房間，完全沒有活動空間，或許心情更不開心。

▲ Eva的兒子6歲，很有繪畫天份，光房內有他專屬的黑板。（馮漢柱攝）

要有光CEO：鼓勵租戶儲蓄

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業稱，Eva的抗疫生活體現了營運「光房」的兩項精神。第一，「光房」屋租水平是個人化，以住戶收入水平釐定；他鼓勵租戶培養儲蓄習慣，數據顯示租戶入住「光房」3年後，普遍能儲錢數萬元，應付日後短期貧窮情況。

另外現時「要有光」約有120個單位，多數是兩房或三房一廳間隔為主，其中「光房」項目或需2至3個家庭共住。余偉業盼推動基層戶建立鄰里關係，增強社交能力，相信有助基層向上流動，認為Eva正是表現出租戶「疫」境互助精神。

余偉業指疫情對「光房」營運的壓力不大，解釋租戶多數有儲錢，「要有光」毋須減租或提供租金援助，也無租戶欠租。一旦長貧難顧，余偉業稱鼓勵租戶接受政府社會援助，包括綜援。

不過他強調，光房單位需多個家庭共住，不適合家居檢疫，Eva個案只屬特別例子；他也鼓勵租戶定時清潔家居，在共用地方談天應戴口罩，目前僅零星家庭需接受家居檢疫。

▲ 余偉業（左）指疫情對「光房」營運的壓力不大。（馮漢柱攝）

基層失業加劇短貧問題

余偉業也透露，3月接獲至少80個短貧戶的電話查詢，當中20多戶有意申請入住社會房屋，較以往每月平均僅一、兩宗查詢，單是3月下旬查詢就是平日的十倍有多，令他憂慮失業、就業不足等問題，會加劇社會基層的短貧問題。

根據「要有光」資料，在過去約1個月內，有2戶家庭申請完成面試、睇樓，並成功獲配對租住深井「光屋」單位。另外有3戶申請者，也正在安排接受評估。余偉業透露，3月亦有良心業主買入油麻地單幢樓一個單位作長期投資，同時把單位轉交「要有光」作「光房」用途，盼單位可保值之餘也可助人。他希望更多業主加入「光房」行列，提供住宅單位作社會房屋用途。

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記者：吳卓峰