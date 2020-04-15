【公務員苦況】疫情下港府多突發記招連累OT至深夜　公務員媽媽Home Office湊哭鬧兒感崩潰

▲ 在新冠肺炎疫情下，港府多為突發措施開記招和官員扑咪，令公務員應接不暇常開OT。

新冠肺炎疫情至今持續數月，港府每日均召開記招及接連推出的抗疫措拖，令大部分公務員即使在家工作，亦應接不暇。任職公務員的新手媽媽Rachel需在家輪更工作，就每日變化的疫情做文書等相應工作，加上1歲半兒子的叫喊聲，令她感到崩潰。

新手媽媽Rachel一家三口租住私樓，繼承家族小生意的丈夫最近收入亦受影響，幸好Rachel任職公務員收入穩定，暫時頂得住生活壓力，Rachel眼見身邊朋友被減薪裁員，自己也無甚怨言。

港府常黃昏開突發記招和扑咪

不過，港府不斷被外界批評抗疫措施慢半拍，除了衛生署每日4時半的疫情記者會外，還經常開突發記招推抗疫措施、官員突發扑咪等。

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Rachel解釋，突發記招和扑咪大多是黃昏5、6時才發生，事前最多只有數小時預備，令Rachel的部門應接不暇，不斷就官員發言及抗疫措施，做文書、網絡等相應工作，令夜更同事好辛苦，即使現時大部分時間在家工作，但晚上仍經常開OT至深夜。

外界經常認定公務員準時返工放工，但部分公務員都要返夜更，且難以準時收工。Rachel指在家工作的早更依舊可以準時放工，可以陪孩子食飯、玩耍、教做功課。

夜更開OT失去哄睡時間

相對下，夜更就難湊仔得多，Rachel無時間陪兒子睡前講故事、母子談心哄睡，令兒子睡時有份不安感，半夜哭醒令媽媽感到崩潰。

我試過OT做到凌晨一兩點，兒子喊醒，老公和工人姐姐都未能哄睡，我又未能走開，工作時伴隨著他的喊聲，我完全專注不了。

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話雖如此，她在日間可以幫手買餸和陪兒子玩耍，盡量多教導，因現時兒子未能上Playgroup，連8月返N班也未知能否如常學開，作為家長也感到不知所措。

但Home Office有較多時間陪伴兒子，都感到開心的；與老公一起在家工作亦各有各忙，又忙於湊仔，沒有爭執過。

BB現確診個案 謝絕親友探訪

至於香港接連有BB確診，最小低至40日大，Rachel都感到非常擔憂，幸好自農曆新年後，已謝絕親友上門探訪，僅一個月2次去老爺奶奶家。

他們始終是爺爺嫲嫲，都不能禁止他們抱B陪玩，幸好他們都好注重衛生。

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記者︰林綺玲