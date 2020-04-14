【齊心抗疫】利希慎基金贊助基層戶消毒抗菌　社房企盼租戶住得安心

▲ 利希慎基金贊助120間「光房」及「光屋」單位噴灑消毒塗層。（馮漢柱攝）

疫情嚴峻下，社房企「要有光」破天荒向基層租戶派福利，曾分發過口罩及抗疫物品；近日又獲得利希慎基金贊助，於120間「光房」及「光屋」單位噴灑消毒塗層。「要有光」創辦人余偉業希望，租戶在疫境下住得安心。

「光房」房屋網絡地點分散，除了南區、全港17區均有。「要有光」上周花了3天，安排消毒團隊挨家逐戶噴灑液態消毒塗層，至今約100戶家庭已接受該服務，佔「要有光」住戶數量超過一半。

【齊心抗疫】基層失業致短貧戶急升 社房企查詢個案激增十倍

要有光CEO：不想租戶依賴福利維生

余偉業稱，不少「光房」業主知悉基層難買口罩，都踴躍主動捐贈口罩。他坦言「要有光」在經營理念上，從未試過向租戶派發金錢或資源，避免租戶過於依賴福利維生，鼓勵他們自力更生。不過疫情下，為了讓租戶安心，最終也決定向基層分發防疫用品，以及接受利希慎基金贊助消毒服務。他相信在多項抗疫措施下，有助租戶提升防疫意識。

由科技大學團隊研發的新型抗病毒塗層，可有效殺滅病毒、細菌甚至極難被殺死的孢子。研究結果顯示有效殺滅99.9%的麻疹、腮腺炎、風疹等高傳染性病毒，更可殺滅99.9%的貓杯狀病毒。貓杯狀病毒被視為檢測殺毒效果的指標，其抗藥性甚至高於新型冠狀肺炎病毒，有效期長達90天。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aI

記者：吳卓峰