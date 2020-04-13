【IB攻略】IB考試成績不理想　IB專家建議三大方法補救

▲ 如果IB考試成績結果不理想，IB專家有以下三大建議。（經濟日報資料圖片）

因為肺炎的關係取消了IB考試，筆者先前都著墨較多在考試取消後應該如何處理，由於IB最後一年的學生現在IA應該已經完成，考試結果只能等待7月5號公佈，現在家長的問題是如果考試成績出爐，結果不理想怎麼辦？

1.找其他學系敲門

例如你的香港大學條件藥劑學條件取錄是36分，但是學校給了你34分，無疑地你的條件取錄將會視為失敗。這個時候同學應該怎麼辦呢？ 應該不斷敲門哀求教授收你，還是另有門路？首先學生同一間大學的取錄失敗了，可以肯定告訴你不要再找同一個科目敲門，因為系統已經定奪了結果，任何教授若因為你的哀求就錄取你，是對其他同學不公平，所以這個方法不可行。但是，同學想想，藥劑學失敗了，其實同學可以選擇Science，或者生物化學的學系，收生要求交低，其他學系有可能會考慮取錄，因為始終你的成績即是不達到藥劑學36分的要求，不代表其他學系你達不到，所以同學可以嘗試毛遂自薦給其他學系。

2. 報讀其他國家的大學

如果同學希望增加選擇，要放眼全球，當然經濟狀況亦都是考量之一。例如香港大學全都失敗了，同學可以考慮英國，澳洲的大學，因為始終他們仍然會在7月中的時候收生。報讀方法除了用英國的Ucas Clearing 系統報讀，亦可以參加本地的英國大學展覽，通常為期幾天，而且大學收生的admission 亦會在場，可以立即給同學面試以及安排收生程序。當然同學不要預期大學水準在Tier 1， 同學一定不會見到劍橋牛津在展覽擺攤檔，但是Notthinham，Leeds, Lancaster等的大學，排名在世界300名內的大學，同學應該還是可以報讀的。至於澳洲就是2月才開學，同學可以等待到9月才開始報名。

3.要求學校11月重考IB

上述的方法都不適合你的話，只有兩個原因。一個是你的成績太差了，一就是你的要求高。因為成績差的同學例如24分IB，其實真的很難有大學會收，因為很多都要求28-30分。所以可以鹹魚翻身的機會就是要求IB學生為你安排11月重考IB，因為IB一年有兩次考試，一個是5月，另一個就是11月，雖然過往重考不容易批核，例如過往一定要學生證明有精神或健康問題才可重考，鑑於這次肺炎事件，筆者相信IB學校應該不太會企硬。至於高要求的學生，肯定是要入全球頭50名的大學不可，可能自己的條件取錄是40分，但是自己失手考了39分，由於不忿氣的關係亦不想Settle for less，同學可以考慮重考失手的科目。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人