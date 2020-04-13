【港產口罩供應】愛的家職員Facebook失言惹怒客人　創辦人原帖留言回應【內附回應詳情】

▲ 「愛的家」創辦人留言回應職員失言事件。（圖片來源：愛的家Facebook）

新冠肺炎疫情持續，本地口罩生產商紛紛預售口罩，同時處理口罩檢測及客戶查詢，職員或會感到壓力。「愛的家」今日下午3時預售S99口罩，有客人在帖文詢問口罩資訊，「愛的家」職員竟然以惡言回應。

今日（13日）「愛的家」在Facebook公布S99口罩預售詳情，有客人留言詢問口罩有效日期能否保存5年，而另一客人留言質疑，表示口罩只能保存2年。

「愛的家」竟然回覆：「兩個月都用曬啦！要留咁耐，你要帶落地獄用？」如此質問猶如咒罵對方，此失言事件很快流傳在不同的Facebook群組。

▲ （愛的家Facebook截圖）

「愛的家」於晚上在原帖文留言回應，回應人為「愛的家」創辦人Jessie，她為有同事於網絡失言一事感到非常抱歉。她解釋表示由於同事近日忙於跟進預售口罩事宜，未能管理好自己的壓力和情緒，以致言辭不當。



「愛的家」已刪除相關的留言，並即時安排同事放假休息。他們表示會繼續留意同事們情緒及精神健康狀況，避免同類事件再次發生。

▲ （愛的家Facebook截圖）

「愛的家」重申他們會繼續努力，為大家提供優質可信的口罩，感謝大家的支持！

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責任編輯：王芷瑩