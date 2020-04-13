  • 20°C
香港時間 : 2020413日 (一) 22:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院負壓病房抽風故障逾半小時　醫管局料感染風險低

社會 22:35 2020/04/13

分享：

熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

瑪嘉烈醫院傳染病中心病房的負氣壓抽風系統，今日突然停頓5至34分鐘，觸及警報。（陳靜儀攝）

瑪嘉烈醫院公布，傳染病中心病房的負氣壓抽風系統，今日（13日）突然停頓5至34分鐘，觸及警報。醫管局初步了解後相信，造成感染風險很低。
 
事發於今午2時55分，機電署外判維修員於瑪嘉烈醫院傳染病大樓維修冷氣系統，其中7層病房的冷氣系統及負壓抽風系統，突然停頓5至34分鐘，觸及警報系統，院方即時採取應變措施，其後冷氣系統及負壓抽風系統已於下午3時44分全面恢復。

【新冠肺炎】1歲女嬰無病徵確診曾遊英國　46歲男警長仍命危續留醫ICU
 
根據初步調查，所有樓層員工在受影響期間均採用合適的保護裝備。受影響樓層的負氣壓設施病房均設有雙重門，涉及69名病人，包括44名新冠肺炎確診病人，其餘病人包括懷疑個案及其他傳染疾病患者。

瑪嘉烈醫院初步了解事件後，證實事發期間，所有負壓病房內的病人均沒有離開過病房，亦没有醫護人員在該樓層進行任何高風險醫療程序。有關樓層並沒有其他病房，亦沒有其他病人使用，相信造成感染風險很低。
 
瑪嘉烈醫院稱非常關注事件，已通知醫院管理局總辦事處，並要求機電署調查及盡快提交報告。

機電署發言人則稱，今午約3時，瑪嘉烈醫院傳染病中心(S座)中央空調控制及監察系統，一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修，期間有負壓病房受影響。經搶修後，約半小時內有關病房已回復正常運作，事故原因仍在調查。

【新冠肺炎】醫管局：瑪嘉烈醫院負氣壓設施今日一度故障30分鐘　稍後公布資料

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aI

責任編輯：吳卓峰

疫情 瑪嘉烈醫院 傳染病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【隱形殺手】韓國加濕器殺菌劑致逾百人肺受損死亡　化學博士K Kwong：吸入霧化消毒劑永殘肺部
14:25 2020/04/12
【隱形殺手】韓國加濕器殺菌劑致逾百人肺受損死亡　化學博士K Kwong：吸入霧化消毒劑永殘肺部
【港產口罩供應】BFE+PFE逾99%　愛的家4月13日預售高級防護版S99口罩【附預購攻略】
今日 11:08
【港產口罩供應】BFE+PFE逾99%　愛的家4月13日預售高級防護版S99口罩【附預購攻略】
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺
今日 13:22
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺