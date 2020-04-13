【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院負壓病房抽風故障逾半小時　醫管局料感染風險低

▲ 瑪嘉烈醫院傳染病中心病房的負氣壓抽風系統，今日突然停頓5至34分鐘，觸及警報。（陳靜儀攝）

瑪嘉烈醫院公布，傳染病中心病房的負氣壓抽風系統，今日（13日）突然停頓5至34分鐘，觸及警報。醫管局初步了解後相信，造成感染風險很低。



事發於今午2時55分，機電署外判維修員於瑪嘉烈醫院傳染病大樓維修冷氣系統，其中7層病房的冷氣系統及負壓抽風系統，突然停頓5至34分鐘，觸及警報系統，院方即時採取應變措施，其後冷氣系統及負壓抽風系統已於下午3時44分全面恢復。

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根據初步調查，所有樓層員工在受影響期間均採用合適的保護裝備。受影響樓層的負氣壓設施病房均設有雙重門，涉及69名病人，包括44名新冠肺炎確診病人，其餘病人包括懷疑個案及其他傳染疾病患者。

瑪嘉烈醫院初步了解事件後，證實事發期間，所有負壓病房內的病人均沒有離開過病房，亦没有醫護人員在該樓層進行任何高風險醫療程序。有關樓層並沒有其他病房，亦沒有其他病人使用，相信造成感染風險很低。



瑪嘉烈醫院稱非常關注事件，已通知醫院管理局總辦事處，並要求機電署調查及盡快提交報告。

機電署發言人則稱，今午約3時，瑪嘉烈醫院傳染病中心(S座)中央空調控制及監察系統，一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修，期間有負壓病房受影響。經搶修後，約半小時內有關病房已回復正常運作，事故原因仍在調查。

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責任編輯：吳卓峰