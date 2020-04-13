民主派聯署促中央勿干預香港事務　建制派：應DQ郭榮鏗

▲ 。民主派21名立法會議員發表聯署聲明，指香港內部事務應由香港自行處理。（資料圖片）

港澳辦及中聯辦分別發稿，點名譴責公民黨立法會議員郭榮鏗及部分反對派議員，惡意拖延內會主席選舉程序。民主派21名立法會議員發表聯署聲明，批評港澳辦及中聯辦干預，指香港內部事務應由香港自行處理。建制派則認為中聯辦及港澳辦對本港事務作出回應，是恰如其份，促請特區政府採取果斷行動，協助立法會終止亂局。

民主派在聲明中指，立法會內會主席選舉及禁蒙面法的法院判決，都各有立法會議事規則，以及香港法例及司法程序可依。而根據基本法，有關議題屬香港內部事務，既非國防也非外交，民主派稱：「不必港澳辦及中聯辦操心，亦請兩辦慎事自重，恪守基本法與一國兩制」。

民主黨主席胡志偉就認為，港澳辦和中聯辦此舉，是無視「一國兩制」，干預香港內部事務，更無視立法會程序，出口術向立法會議員施壓，對香港內部事務指指點點。他又要求港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧，虛心了解香港社會各界人士對特區政府的看法，讓香港自行管理內部事務。

▲ 建制派早前召開記者會譴責郭榮鏗。（林宇翔攝）

民建聯晚上亦發聲明指，目前立法會運作已嚴重受阻，無法按基本法要求履行憲制責任，兹事體大，認為中央政府提出關注，並對蓄意搞事的反對派議員予以譴責為理所當然，加上港澳辦是主管香港事務的中央政府機構，發言人對本港事務作出回應，是恰如其份。他們又強烈要求郭榮鏗對全港市民鄭重道歉，並立即糾正錯誤，令立法會恢復正常運作。

新民黨亦認為聲明是對香港政界的重要提點，促請特區政府採取果斷行動，協助立法會終止亂局。工聯會則認為，民主派的「拉布」行為，是對立法會議員職責的褻瀆，有負廣大選民的重托，同時違反立法會議員的誓詞，要求香港政府正視立法會多月來處於空轉狀態，盡快依法處理，使立法會回復正常運作，同時促郭榮鏗及反對派必須向市民道歉。

民建聯立法會議員周浩鼎認為，郭榮鏗半年以來以主持人身份濫權，阻撓內委會選主席，讓立法會無法履行基本法下的職能，批評郭榮鏗身為大律師，亦是代表法律界議員，這行為等同明知故犯。他說，全國人大常委於2016年已經就基本法104條宣誓事宜進行釋法，即「宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言」，認為若日後法庭按釋法處理，郭榮鏗必須承擔法律責任，至少也要取消其議員資格。

責任編輯：李淇