  • 20°C
香港時間 : 2020414日 (二) 00:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

民主派聯署促中央勿干預香港事務　建制派：應DQ郭榮鏗

政治 22:50 2020/04/13

分享：

熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

。民主派21名立法會議員發表聯署聲明，指香港內部事務應由香港自行處理。（資料圖片）

港澳辦及中聯辦分別發稿，點名譴責公民黨立法會議員郭榮鏗及部分反對派議員，惡意拖延內會主席選舉程序。民主派21名立法會議員發表聯署聲明，批評港澳辦及中聯辦干預，指香港內部事務應由香港自行處理。建制派則認為中聯辦及港澳辦對本港事務作出回應，是恰如其份，促請特區政府採取果斷行動，協助立法會終止亂局。

民主派在聲明中指，立法會內會主席選舉及禁蒙面法的法院判決，都各有立法會議事規則，以及香港法例及司法程序可依。而根據基本法，有關議題屬香港內部事務，既非國防也非外交，民主派稱：「不必港澳辦及中聯辦操心，亦請兩辦慎事自重，恪守基本法與一國兩制」。

民主黨主席胡志偉就認為，港澳辦和中聯辦此舉，是無視「一國兩制」，干預香港內部事務，更無視立法會程序，出口術向立法會議員施壓，對香港內部事務指指點點。他又要求港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧，虛心了解香港社會各界人士對特區政府的看法，讓香港自行管理內部事務。

建制派早前召開記者會譴責郭榮鏗。（林宇翔攝）

民建聯晚上亦發聲明指，目前立法會運作已嚴重受阻，無法按基本法要求履行憲制責任，兹事體大，認為中央政府提出關注，並對蓄意搞事的反對派議員予以譴責為理所當然，加上港澳辦是主管香港事務的中央政府機構，發言人對本港事務作出回應，是恰如其份。他們又強烈要求郭榮鏗對全港市民鄭重道歉，並立即糾正錯誤，令立法會恢復正常運作。

新民黨亦認為聲明是對香港政界的重要提點，促請特區政府採取果斷行動，協助立法會終止亂局。工聯會則認為，民主派的「拉布」行為，是對立法會議員職責的褻瀆，有負廣大選民的重托，同時違反立法會議員的誓詞，要求香港政府正視立法會多月來處於空轉狀態，盡快依法處理，使立法會回復正常運作，同時促郭榮鏗及反對派必須向市民道歉。

民建聯立法會議員周浩鼎認為，郭榮鏗半年以來以主持人身份濫權，阻撓內委會選主席，讓立法會無法履行基本法下的職能，批評郭榮鏗身為大律師，亦是代表法律界議員，這行為等同明知故犯。他說，全國人大常委於2016年已經就基本法104條宣誓事宜進行釋法，即「宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言」，認為若日後法庭按釋法處理，郭榮鏗必須承擔法律責任，至少也要取消其議員資格。

責任編輯：李淇

相關文章

建制派譴責郭榮鏗癱瘓內會　促跟進陳淑莊違限聚令
18:02 2020/04/09
建制派譴責郭榮鏗癱瘓內會　促跟進陳淑莊違限聚令
【禁蒙面法】法庭裁定非法集會蒙面可屬違法　民主派：會上訴至終審法院
18:59 2020/04/09
【禁蒙面法】法庭裁定非法集會蒙面可屬違法　民主派：會上訴至終審法院
郭榮鏗：港澳辦中聯辦無權評立法會運作　湯家驊指內會停頓立會主席難辭其咎
19:08 2020/04/13
郭榮鏗：港澳辦中聯辦無權評立法會運作　湯家驊指內會停頓立會主席難辭其咎
郭榮鏗 民主黨 新民黨 工聯會 民建聯 政治 立法會

最高瀏覽

【港產口罩供應】BFE+PFE逾99%　愛的家4月13日預售高級防護版S99口罩【附預購攻略】
11:08 2020/04/13
【港產口罩供應】BFE+PFE逾99%　愛的家4月13日預售高級防護版S99口罩【附預購攻略】
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺
13:22 2020/04/13
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺
【隱形殺手】韓國加濕器殺菌劑致逾百人肺受損死亡　化學博士K Kwong：吸入霧化消毒劑永殘肺部
14:25 2020/04/12
【隱形殺手】韓國加濕器殺菌劑致逾百人肺受損死亡　化學博士K Kwong：吸入霧化消毒劑永殘肺部