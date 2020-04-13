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【口罩供應】BEF+PEF+VFE達99% 盾牌口罩突發開售5至12歲中童口罩

精明消費 22:53 2020/04/13

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

盾牌口罩突發開售中童口罩。

新冠肺炎疫情全球大流行，口罩仍是需求你之物。本港口罩供應商Body Shielder盾牌在facebook上公布，開售Level2兒童口罩，每盒250元，不設購買上限。

盾牌是次開售的兒童口罩，規格是145x90mm，適用於5-12歲兒童專用，面部瘦小成年客人都合適。不過，是次開售不是獨立包裝，而是50個散裝入膠袋。

口罩規格:

ASTM F2100 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

VFE>99%

氣壓差<5.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>120mmHg

阻燃級別：Class 1

口罩印有Body Shielder logo

售價為250元盒，顧客可於正常辦公時間前往其公司購買，不設限購，售完即止。

Ashop.com.hk地址
‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

營業時間
星期一至五：‪上午9:00-13:00‬  ‪下午14:15-17:00‬
星期六：‪上午9:00-13:00‬ 星期日及公眾假期休息

如果有剩餘的兒童口罩，存貨將於2020-4-17晚上8時，在www.ashop.com.hk進行網購。

陳易希研發環保口罩，4月15日開售，即睇【下一頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aI

責任編輯： 王俊賢

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