【口罩供應】BEF+PEF+VFE達99% 盾牌口罩突發開售5至12歲中童口罩

▲ 盾牌口罩突發開售中童口罩。

新冠肺炎疫情全球大流行，口罩仍是需求你之物。本港口罩供應商Body Shielder盾牌在facebook上公布，開售Level2兒童口罩，每盒250元，不設購買上限。

盾牌是次開售的兒童口罩，規格是145x90mm，適用於5-12歲兒童專用，面部瘦小成年客人都合適。不過，是次開售不是獨立包裝，而是50個散裝入膠袋。

口罩規格:

ASTM F2100 Level 2



Nelson實驗室測試報告



BFE>99%



PFE>99%



VFE>99%



氣壓差<5.0mmH2O/cm2



血滲透阻力>120mmHg



阻燃級別：Class 1



口罩印有Body Shielder logo

售價為250元盒，顧客可於正常辦公時間前往其公司購買，不設限購，售完即止。

Ashop.com.hk地址

‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

營業時間

星期一至五：‪上午9:00-13:00‬ ‪下午14:15-17:00‬

星期六：‪上午9:00-13:00‬ 星期日及公眾假期休息

如果有剩餘的兒童口罩，存貨將於2020-4-17晚上8時，在www.ashop.com.hk進行網購。

陳易希研發環保口罩，4月15日開售，即睇【下一頁】

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責任編輯： 王俊賢