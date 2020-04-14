【疫巿求生】鼎爺父子無懼疫境山頂開燒鵝店　李泳豪與員工同舟共濟絕不裁員

▲ 李泳豪有信心疫情過後，香港人便會出外到餐廳消費。

新冠肺炎下，對各行業打擊嚴重，飲食業更面對前所未有的困境，有食店選擇停業甚至結業，鼎爺李家鼎之子、現擁3間食店老闆的李泳豪，卻選擇不停業不裁員保員工飯碗，其中一間拉麵店更推出買1送1優惠，希望優惠食客，跟香港人同舟共濟。

面對疫境接近3個多月，李泳豪不諱言對3間食店沖擊十分大，包括1間阿久根和牛立燒店、2間阿久根和牛拉麵屋，營業額大跌了60%至70%。李泳豪表示：「生意真的很差，拉麵店原本一直有做外賣，但在疫境下幫助卻不大，只是多了10%生意額。」

▲ 拉麵店推出買1送1拉麵，至4月15日為止。(資料圖片)

為了增加收入，拉麵店更推出買1送1的優惠（至4月15日)，「拉麵店佐敦分店現正做這推廣，我們最平的拉麵是$75碗，買1送1即每碗大約$38，真的很抵食。其實真心希食客食開心，大家一起共度難關，互相扶持。」

飲食生意要守下去

雖然生意難做，但李泳豪卻從沒想過停業，其中原因是不想裁員，他說有些員工由他兩年前進軍飲食業時都已開始幫手，大家有著深厚的感情，「這班員工很錫我，對我又好，面對這疫境，我絕不會裁員，只想跟他們同舟共濟。」

▲ 李泳豪堅持不裁員。（經濟日報圖片）

另外，他又對飲食業未來充滿信心：「其實香港飲食業只是暫時受疫情影響，我的餐廳幸好仍有食客來光顧，由於現在一枱只可坐4個人﹐有些食客願意出門口等，只是部分等得太久便走了，這證明香港人仍願意出外食飯消費，只是受大環境原因影響，故此我現在惟有守下去，疫情過後生意便會好轉。」

▲ 李泳豪跟鼎爺的山頂新店，現在試業中。(FB圖片)

由於對前景樂觀，最近李泳豪跟鼎爺合作在山頂開設鼎尚棋哥燒鵝湯館，便繼續開業，現正屬試業階段，雖然開幕儀式要延遲，但李泳豪還望為香港人提供美食，讓大家吃得開心。

記者：招美寶