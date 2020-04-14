【結婚20年】木村拓哉賀妻子50歲生日　首次公開與太太工藤靜香合照　

▲ 天王木村拓哉與工藤靜香結婚20年。

今日（4月14日）是日劇天王木村拓哉的太太工藤靜香50歲生日，木村拓哉在個人社交平台上載一張與工藤靜香的合照送上生日祝福，這也是木村拓哉結婚20年以來，首次自己公開與太太的合照。

在2000年，萬人迷木村拓哉宣布與當時懷孕的工藤靜香結婚，令到工藤靜香立即成「女人公敵」，多年來亦屢次被票選為「最討厭女星」，更收過數以萬計的恐嚇信，最嚴重一次更收到「血公仔」。

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▲ 木村拓哉罕有公開與太太工藤靜香合照。（取自木村拓哉微博）

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所以木村至結婚後對家庭三緘其口，直到近年女兒長大，木村才開始在節目公開談論家庭生活。

今日，木村在工藤靜香50歲生日首次亮出與太太的合照，照片中的工藤靜香更配合木村搓揉扮鬼臉，而木村則笑容燦爛，流露出幸福滿瀉的感覺。

兩位女兒心美和光希亦效法爸爸木村，上載和媽媽的舊照，並留言向工藤靜香表達愛意。

▲ 光希（左）和心美（右）分享和媽媽合照。（IG圖片）

木村拓哉只拍過兩次拖

木村拓哉雖然是萬人迷，可是一生人只談過兩次戀愛，第一次於18歲那年，他在工作場合遇上模特兒伊藤香里，並對她一見鍾情，馬上「抄牌」展開追求，首次約會便開始拍拖。

木村拓哉與伊藤香里拍拖9年，剛入行的木村還未走紅，當時與女友拍拖毫無顧忌，可以在餐廳、大街上牽手約會。

後來，木村因劇集1993年《愛情白皮書》成名，之後更憑1996年《悠長假期》、1997年《戀愛世紀》而爆紅，成極受歡迎男星，可是戀情隨即亦因而備為各方壓力，二人的9年戀情最後亦因此告吹。

▲ 工藤靜香曾是日本人氣偶像。（網上圖片）

他後來經好友酒井法子的介紹下，認識了同樣愛好衝浪的歌手工藤靜香，並於1999年開始發展。

翌年，木村在演唱會宣布與已懷孕的工藤靜香結婚，，「奉子成婚」消息震驚全日本以至香港及台灣，當時木村被問及結婚對象是否工藤靜香時，他謂：「除了她，還有誰？」

低調做木村背後的女人

工藤靜香曾是日本名牌女子偶像團體小貓俱樂部的成員，後來個人發展，成為90年代初的宅男女神。她婚後為家庭放棄如日中天的事業，淡出娛圈。

工藤靜香在2001年誕下長女心美，在2003年誕下幼女光希後，工藤靜香選擇暫別歌壇，專心照顧家庭。

多年來，討厭工藤靜香的聲音不斷，木村都會適時的為愛妻護航，隨著日子的轉移，木村終於可以光明正大公開炫耀太太。

▲ 木村拓哉兩個女兒複製父母的動作。（網上圖片）

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