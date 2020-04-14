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【齊心抗疫】大馬懷孕30周醫護堅持前線救人　網民淚崩：只願大小平安

健康 10:44 2020/04/14

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

大馬懷孕30周醫護堅持前線救人。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，其中馬來西亞確診至少4817宗，網上瘋傳一名懷孕30周的醫護，堅持上前線救人，大批網民一方面感謝醫護付出，但都擔心會影響胎兒：「只願大小平安！」

有網民在「馬來西亞新冠病毒COVID-19病毒分享消息站」圖文並茂發帖稱，

她懷孕30周，仍在前線搶救人命，謝謝你！

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛留言，感謝該名醫護的付出，「要小心保護好自己和寶寶，加油，感恩妳的付出！」、「真的很勇敢，但你肚中還有個孩子，加油加油！」、「你为别人。也要为自己 健康跟着你。加油！」、「见到的感动！谢谢妳感恩有妳，妳的坚强与偉大的爱心，感激不尽。」

【齊心抗疫】一晚收31個新症12小時不吃不睡　威院女醫生自願入Dirty Team：想出力打場仗

據馬來西亞衞生部13日通報的新冠疫情數據顯示，該國當天新增134例確診病例，累計確診病例增至4817例；新增治愈168例，累計2276例；累計死亡77例。

【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言

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責任編輯：羅嘉欣
 

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