【4月14日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月14日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周二（14日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

裳樂匯坊預售HK Mask口罩及nanofilter4,000份套裝

裳樂匯坊在Facebook宣布預售HK Mask口罩及nanofilter套裝，產品如下：

1. 男裝已完成口罩加10張納米濾芯nano filter套裝 $98（共1,000份）顏色：軍綠

2. 女裝已完成口罩加10張納米濾芯 nano filter套裝 $98 (共1,000份）顏色：泥黃

3. 童裝已完成口罩加10張納米濾芯 nano filter套裝 $98 (共2,000份）顏色：櫻桃紅

訂購程序為「先登記，後抽籤」，於4月15日零時前填寫google form 登記，4月18日於裳樂匯坊Facebook刊登成功購買者。

HKTVmall4月13日至4月19日預售口罩

HKTVmall於昨日（13日），以隨機抽出3,000人購買口罩，將以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，中籤者須成為HKTVmall會員。

【口罩供應】BFE+PFE+VFE≧98% HKTVmall 4月13日預售口罩3個購買步驟

責任編輯：王芷瑩