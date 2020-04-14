【無品山友】港人抗疫疲勞假期湧至郊外行山　遺大批垃圾裝滿4個垃圾桶

▲ 港人趁著復活節假期湧至郊外行山，遺留大批垃圾裝滿4個大垃圾桶。

適逢復活節長假期，因疫情被迫困在家中多日的港人出動，不少人到郊外行山，趁著好天氣外出「抖抖氣」，各大熱門行山路線現人潮，「多人過行花市」。然而，行山的港人未有響應政府呼籲「自己垃圾自己帶走」，郊外的垃圾數量飆升。有專業行山人士發現，不少行山人士遺留大批垃圾，足以裝滿4個大垃圾桶之餘，垃圾桶旁邊更遍地垃圾。

Facebook專頁「山遊HKD」日前發帖指，

如果你當呢個地方係自己屋企，成件事會好唔同；自律，講到底係公民質素先決。

從版主上載的相片可見，即使垃圾桶不遠處掛著「自己垃圾自己帶走」的橫額，但4個大垃圾桶仍裝滿垃圾，其中2個垃圾桶更多至滿瀉，另有大量紙杯、膠樽、食物包裝紙及膠碗等放在垃圾桶蓋上及垃圾桶旁邊。

▲ 即使掛著「自己垃圾自己帶走」的橫額，垃圾桶的垃圾仍多到滿瀉。（山遊HKD Facebook）

批評行山人士自私 亂拋垃圾

版主回應指，4月12日傍晚時分行山經過至沙田坳道沙田㘭半島獅子花園時看見此情況，他批評近日來多人湧至郊外行山，且大多數人無戴口罩，仿佛已忘記防疫。至於行山人士遺留大量垃圾，他對此表示，

無公德心，拎埋落山都懶，如果係自己屋企會唔會咁？唔會㗎嘛，咁咪即係自私囉。

網民批港人公民教育失敗

帖文引起網民熱議，批評香港的公民教育失敗，「見到咁滿仲格梗擺d垃圾上去，真係接受不了」、「根本唔係行山！哩個時勢多咗班友仔，佢哋只係將遊玩嬉戲嘅地點由市區轉咗去郊外，喺市區啲陋習就繼續係咁」及「自己垃圾，自己帶走呀，咁大個牌睇到都係咁」。亦有網民表示大部分行山人士自覺地保護環境，但又有人同時表示一小撮人唔合作已造成災難。」

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責任編輯：王明芳