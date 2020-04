【開心速遞】最佳女配角趙希洛《愛回家》出場　最強前度介入龔水戀情告急

▲ 趙希洛客串《愛回家》出場。

TVB人氣處境劇《愛‧回家之開心速遞》常有新面孔加入,憑《金宵大廈》在今年萬千星輝奪得最佳女配角趙希洛,之前已確認加盟《開心速遞》,更會成為《開心速遞》中人氣CP之一龔燁(張景淳飾)和熊若水(呂慧儀飾)之間的第三者,昨晚一集,趙希洛演龔燁舊情人May終出場。

昨日《愛‧回家之開心速遞》講到,若水與龔燁因手機訊號問題,未能即時聯絡產生誤會,處於冷戰狀態,誰都不肯先向對方認錯,若水情困亦令家人苦不堪言。

若水與龔燁及後均想作出讓步,可惜卻遇上重重阻礙。若水與龔燁開會時還發生爭執……

▲ 龔水因為一個小誤會出現冷戰。(影片截圖)

樹根往探望龔樺,偷偷利用龔燁的手機向若水發放道謙訊息,怎料被若水悉破。

龔燁後來得悉若水的心意,決定跟她和好,此時卻突然要出埠公幹,離港前還重遇一個意想不到的人...

▲ 龔燁重遇舊情人May,憶垉昔日種種溫馨。(影片截圖)

劇集尾段趙希洛出場,她飾演的龔嬅舊情人阿May,龔嬅與May碰面時,還回憶起昔日拍拖的浪漫時光,二人曾一同在海邊看日落,互訴深情,有過不少美好回憶。

阿May更邀約龔嬅一同聚舊「飲杯嘢」,二人似餘情未了,龔水CP是否能經得起考驗?

▲ 趙希洛於IG貼出造型照。(取自IG)

事實,深受網民歡迎的龔水CP,戀情步入一周年,劇中若水已多次表明有結婚打算,惟龔燁未有認真考慮,二人情海早現波瀾,現在編劇加入趙希洛這最強前度現身,令二人戀情更形告急。

「最佳女配角」趙希洛昨日亦在IG貼上《愛回家》的造型照,並留言「Hello , I am May, nice to meet you」,預告將在《愛回家》有更多出場機會。

