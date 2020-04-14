【新冠肺炎】何栢良稱復活節假不足5%機場入境人士做檢測　促所有入境人士接受檢測有結果才放行

▲ 何栢良認為，當局應對所有入境人士進行病毒檢測，要等待檢測結果呈陰性才批准他們回家進行家居檢疫。（資料圖片）

新冠肺炎持續肆虐，昨日（13日）起所有由美國和歐洲抵港人士，必須在亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心提供深喉唾液樣本，若結果呈陰性，則可返家或到指定地點完成14天強制檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，當局應對所有入境人士進行病毒檢測，要等待檢測結果呈陰性才批准他們回家進行家居檢疫。

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何栢良今早（14日）在電台節目表示，上周五（10日）至周日（12日）有約1,650人經機場抵港，但亞洲博覧館及北大嶼山醫院每日只進行約10至20個新型冠狀病毒測試，以上周五至日的機場入境數字計算，不足5%的機場入境人士進行測試。

他又指，對比3月尾時每日進行約100個測試，顯示測試數目有下降趨勢，他明白在假期進行測試的挑戰較大，但不贊成讓未有檢測結果的人士回家等候結果，因為香港居住環境擠迫，有關人士或同住家人在家未必戴口罩，加上會共用洗手間，擔心會傳染家人。

何栢良相信，大部份在歐美及英國返港的人在當地已受感染，加上目前每日抵港人數僅有數百人，建議當局應對所有人進行病毒檢測，並安排有關人士到機場附近的酒店休息數天，等候檢測結果。

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他又提到，復活節長假期後感染人數會否上升，關鍵在於社區有多少隱形傳播鏈，但目前在社區收集的樣本很少，假期間每日在普通科門診及急症室收集的檢測樣本只有300至400個，遠低於日常的900至1,000個。他又指，私家醫生每日收集的樣本不足100個，希望所有私家醫生可以參加計劃，收集更多檢測樣本。

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記者：陳子謙