【姊弟戀】楊冪酒店密會緋聞男友被野生捕獲　魏大勛疑太興奮生理即場起變化

▲ 楊冪姊弟戀酒店密會再被捕獲，壽星仔魏大勛疑太興奮體溫過高。

於2018年宣布與劉愷威結束4年婚姻的楊冪，當年離婚不足1年已傳出與內地藝人、現年31歲的魏大勛展開姊弟戀。日前，魏大勛的31歲生日，楊冪再被影到與對方到酒店渡春宵，而視楊冪為「女神」的魏大勛未知是否過度興奮而體溫上升，多次量度體溫都未能通過。

楊冪與劉愷威於最當紅的時候公佈戀情，並於2014年決定步入婚姻，同年誕下女兒「小糯米」，可惜婚姻僅維持4年，二人於2018年底宣佈和平分手，將共同撫養孩子。

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▲ 楊冪於2018年底宣佈與劉愷威離婚。（微博圖片）

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楊冪魏大勛屢次斷正

在宣布離婚前，楊冪與劉愷威分別曾與其他藝人傳出緋聞，在宣佈離婚後不足1年，楊冪被影到與新歡密遊，該對象正是比她年輕3年、曾簽約韓國經理人公司JYP的內地「小鮮肉」魏大勛。

去年，楊冪與魏大勛曾被影到一同出入酒店，於七夕相約看畫展，又被粉絲認出有多項情侶物品。

但二人一直未有承認戀情，只得魏大勛曾在微博表示與楊冪是好友關係。

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▲ 二人因拉下口罩食雪糕而被認出。（微博圖片）

魏大勛視楊冪為女神

直到今年的本月7號，有內地媒體再次影到二人於上海密會。本來戴著口罩的他們因為正在吃甜筒，把面貌完全曝光。

二人準備一同步入酒店之際，可是魏大勛卻多次未能通過酒店的體溫檢測。

事實他過去曾公開表示楊冪是他的「女神」，未知是否能與女神共行，心底太興奮而生理有異，令體溫急上升。

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▲ 魏大勛在踏入生日、4月12日的凌晨在微博發文：「祝我生日快樂。」（微博圖片）

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其實今天，即4月14日是魏大勛的31歲生日，估計被影到的當晚二人已經預祝了生日。

不過亦有指楊冪在7號見完魏大勛後，到廣州完成工作，再隨即於12號晚趕回上海，於正日為正在趕拍劇集的緋聞男友慶生。