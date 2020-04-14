【豬肉供應】內地供港豬場減至不足10間　活豬業界促放寛檢疫要求

▲ 香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，供港的活豬貨源嚴重不足，豬肉價格或會持續高企。（資料圖片）

內地供港活豬數量持續減少，近日跌至每日約1300隻。香港豬肉行總商會理事長許偉堅指出，現時內地供港活豬貨源嚴重不足，平均每日只有不足1300隻活豬供港，導致豬的市場拍賣價似是「火箭」一樣上升，促請兩地政府重新審視檢疫要求，吸引內地豬場將貨源供港。

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許偉堅今早（14日）接受電台節目時指，內地活豬生產及供應受非洲豬瘟疫情影響，市場已經連續缺貨差不多一年，加上現時平均每日不足1300隻活豬供港，因此市場的拍賣價似是「火箭」一樣上升。他表示，活豬業界擔心在缺貨的市場下，如果不能解決源頭問題，拍賣價可能會繼續升，如是者受影響的除了是業界外，亦會影響市民捱貴豬肉。

許偉堅又解釋指，自從內地發生非洲豬瘟後，內地的出口檢疫尺度相當嚴謹，以致大量供港豬場改為內銷，原本近100間供港豬場已減至現時不超過10間，令豬肉拍賣價持續上升。至於有意見指可從可引入外地的活豬到港，他則認為不論是從東南亞、台灣或南韓輸入活豬會延長運輸時間，地理環境難以與內地活豬競爭。

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他認為，如不解決貨源問題，豬價只會一直上升，希望內地和港府重新檢視檢疫要求，吸引內地豬場將貨源供港，只要來貨穩定，豬價則會回落。

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責任編輯：郭詩詩