【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅

▲ 貴婦狗咬傷行山人士狗隻後， 再發惡咬死自己兄弟，後來被主人人道毀滅。

西貢發生恐怖狗咬狗事件！昨日（14日）一名婦人被指帶著3隻狗去西貢獅子會散步時，任由其黑色貴婦狗咬傷其他在公園玩耍的狗隻後，並無致歉。當狗主們上前理論時，該婦人用手機拍片與人爭論，沒留意到貴婦狗撲向自己的松鼠狗，並咬著不放。當她發現時，企圖用腳踢開兩隻狗，但不成功；期間又拉扯狗繩，致狗隻被吊起。被咬傷的松鼠狗口吐鮮血，趴在地上，奄奄一息。婦人抱起松鼠狗施施然離開。片段昨日在網上瘋傳，有網民斥責該名婦人虐畜。該婦人事後在網上留言表示，已將貴婦狗送去安樂死，稱「我都唔可以原諒佢自己個兄弟都咬」。

有涉事狗主及其朋友昨日在facebook發文表示，該名婦人的黑色貴婦狗在公園突然咬著其他狗，但婦人並無理會。旁人用力拍打貴婦狗幾下，牠才肯放口。惟該婦人並無向受害狗主道歉。及後雙方再次碰面，該名婦人卻用手機拍片，並指罵對方。雙方理論之際，慘劇發生。從片段可見，該名婦人拖著兩隻狗，一隻是黑色貴婦狗，另一隻是白色松鼠狗。雙方爭持之際，黑色貴婦狗不斷吠叫，不時跳起。期間貴婦狗突然發狂撲向松鼠狗，並咬其頸部及頭部，後來更一直咬著不放，把牠壓在地上。

婦人當時用手機拍片仍未發覺，當她發現後，企圖用手分開兩隻狗但不成功。於是她拉扯狗繩，狗隻凌空吊起。當被指「自己狗都咬」時，該名婦人仍舉機拍片，惟貴婦狗仍咬著松鼠狗不放，婦人嘗試用腳踢，但仍無法分開牠們。到貴婦狗肯放開松鼠狗時，松鼠狗雙眼無神，口吐鮮血，奄奄一息，倒在地上。拍片者及旁人大呼「咬死咗自己隻狗」，並斥婦人虐畜，是其貴婦狗本身有問題。婦人察看松鼠狗的情況後，抱起牠緩步離開。旁人不斷勸婦人帶松鼠狗立即去看獸醫，見她沒回應，則請其同行男子幫忙勸籲。

婦人把貴婦狗人道毀滅：唔可以原諒佢

拍片的狗主事後於網上發文表示，該婦人的黑色貴婦狗「已是第四次咬其他狗隻，證明該狗主深知其黑色貴婦狗對其他狗隻具有攻擊性，但仍然沒有為他戴上口罩，甚至將該狗隻帶到寵物診所安樂死，涉嫌於沒有合理原因下，強行將該狗隻安樂死。」她為此致函給愛護動物協會，並促請有關部門追究其法律責任，又呼籲其他愛狗人士幫忙寫信給相關部門，以處理事件。

涉事婦人事後在拍片者的帖文留言，斥責對方態度不好，「粗口爛舌」。婦人指自己的狗是瞎眼的，出於保護自己而吠叫，並斥其他狗主沒好好看管自己的狗隻，指「大家都要保護自己隻狗」。婦人又指，黑貴婦狗是盲的，因看不到前面的事物而保護意識極強，因此不停吠，又指責對方沒有拖好自己的狗，讓狗走到黑貴婦前面因此被咬，又強調自己「我一定會拖住我自己隻狗㗎」。

對於自己的松鼠狗被咬死，她直言已將黑色貴婦狗送去接受安樂死，稱「因為我都唔可以原諒佢自己個兄弟都咬。」

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責任編輯：王俊賢