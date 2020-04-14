IVE高級文憑課程 銜接海外大學學士學位 接通國際化升學階梯 歡迎中六同學報名

有沒有想過在香港升學也有機會接受國際化的教學模式，並獲取由海外大學頒發的認可學位資歷？IVE畢業生林淑芳（Jennifer）和盧銘昇（George）修畢高級文憑課程後，不約而同選擇於本地完成英國大學的學士學位銜接課程，打好事業基礎，發揮所長。

課程提升軟實力 畢業生成跨國企管人才

於跨國物業管理服務機構工作逾十年的林淑芳（Jennifer），工作管轄範疇涉及住宅物業會所及設施管理、商廈環境及能源管理、以及為大型屋苑及商場籌辦推廣活動。縱然Jennifer已晉身為第一太平戴維斯物業管理有限公司的董事，她仍抱著滿腔熱忱、充滿幹勁的態度來處理繁重的工作。今日事業發展，Jennifer坦言全因當年在IVE修讀康體文娛業務高級文憑課程，裝備好專業知識及技能，找到目標全力實踐。

2+1升學模式接通英國大學銜接學士學位 獲取認可資歷

修讀高級文憑時，Jennifer曾於不同機構的實習，累積籌辦活動及客戶服務經驗，從中確立從事物業管理工作的發展方向。修畢兩年高級文憑課程後，Jennifer升讀由VTC機構成員才晉高等教育學院與英國謝菲爾德哈蘭大學 (Sheffield Hallam University) 合辦的學士學位銜接課程，並以一年時間修畢課程，令Jennifer更快實踐事業發展規劃。

完成銜接學位課程後，Jennifer先從事有關會所管理的工作，累積經驗後，她決定繼續進修房屋管理碩士課程，提升競爭力，務求在事業上大展拳腳。Jennifer對於行業未來發展，十分樂觀 :「香港地少人多，住屋需求持續增長，行業發展穩定，加上物業管理漸趨智能化與專業化，業界發展充滿機遇。」

▲ Jennifer於事業發展路上得到伯樂提攜及指導，讓她穩步發展，成為跨國企管人才。圖右為第一太平戴維斯物業管理有限公司行政總裁陳志球博士，多年來給予Jennifer不少寶貴機會及指導

裝備專業知識技能 職場勝人一籌

Jennifer寄語有興趣投身物業管理專業發展的同學，需要具備責任心、國際視野及勇於接受挑戰，「同學要把握實踐機會提升專業技能，了解行業的實際運作，放眼國際，自能在市場競爭中穩操勝券。」 Jennifer更樂於提攜新一代年輕人，曾聘用IVE同學及畢業生加入該公司擔任實習及全職工作，為業界培育知識與技能兼備的生力軍。

國際化升學階梯 開拓視野

George在升學過程中並非平步青雲，「在入讀 IVE 前曾經工作過一段時間，可是慢慢發現要闖出一番事業，需要有專業知識與應用技能，所以選擇了修讀IVE商業學科高級文憑。」IVE導師們除教授專業知識，亦十分關顧學生的發展，給予很多學習及事業規劃上的建議，有助George訂立事業發展目標。

高級文憑畢業後，George升讀英國謝菲爾德哈蘭大學的學士學位銜接課程，「當時我選讀了商業及人力資源管理文學士學位課程，由於課程認受性高，加上可以兼讀制形式修讀，讓我一邊工作一邊讀書，有效地善用時間；但我最看重的是當地大學教授與我們分享不同的國際案例，有助開拓視野，培養分析力與行業識見。」

數碼化未來 與時俱進

George畢業後一直從事人力資源工作，現於禮頓建築(亞洲)有限公司擔任人力資源項目經理，主要負責薪酬系統的建立和薪酬管理，並負責相關項目的數碼化規劃發展。「數碼化元素融入不同行業，在人力資源方面，數碼化和雲端化可以有效為員工統計工作時數及紀錄工種，為薪資管理提供準確數據。數碼化配合大數據分析，更可讓公司更有效規劃人力資源管理，從而調整策略並制訂決策。」

IVE商業學科提供的高級文憑課程，包括「人力資源管理及人才分析高級文憑」等，在課程設計及教學中融入了不少數碼化元素，例如雲端及人力資訊系統，以及數碼轉型的變革管理等，讓學生更能掌握行業新趨勢。

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