拍攝能力最高分手機 HUAWEI P40 系列

華為新一代旗艦級智能手機 HUAWEI P40 系列，包括 P40、P40 Pro 及 P40 Pro+，日前已正式亮相，其中 P40 及 P40 Pro更已運抵本港，即將開賣。此兩部機均強調超卓的高質相片拍攝功能，坊間對它們的鏡頭設計、變焦倍數，以至是輔助功能，均有甚高評價，HUAWEI P40 Pro更獲DXOMARK給予128總分，自拍分數亦達103分，兩者均為現今手機中最高分數，絕對可以挑戰拍攝手機的一哥地位。

四曲面華麗機身設計

不說 P40 Pro 的規格，單單是外形觀感已備受注目。用上OverFlow四曲面「瀑布」屏設計，使得屏佔比大大提升，即使採用 6.58 吋、1,200×2,640 的 OLED 屏幕，機身也不顯大部；機背的不沾指紋處理，更帶點華麗風格，極討人喜歡。

遠近拍攝效果卓越

P40 Pro 採用四鏡頭設計，包括 1/1.28 吋超大尺寸的 5,000 萬像素超感知廣角鏡頭、4,000 萬像素超廣角電影鏡頭、1,200 萬像素超感光長焦鏡頭和3D景深鏡頭，並提供 5 倍光學、10 倍無損和 50 倍數碼變焦，無論遠近拍攝都可取得清晰效果。早前，專門評測手機拍攝實力的 DxOMark，更給予 P40 Pro高達 128 分，榮登榜首之位。

▲ 超大尺寸感光元件下，相片景深仍有不俗效果。

▲ 相片色彩層次豐富，細緻位置亦被保留下來。

▲ 定點拍以50 倍數碼變焦拍攝，熊仔的大頭依舊清楚見到紋理。

▲ 全景模式，配合腳架使用，對比 1.0 倍及 50 倍變焦相片，椅子的木紋在最高倍數下，仍是清晰可見。

夜攝能力強勁

P40 Pro 支援16合1像素融合技術，形成一個4.48 μm 的超級像素，大大提升拍攝感光度，可更多的吸取光源，加強了曝光能力，即使低光環境下，有助提供相片的清晰光亮度。配合夜景模式的開啟，在夜晚街頭拍攝相片，效果定然讓人滿意。此外，P40 Pro 還有一個「光繪畫攝影」模式，用於夜景拍攝，可媲美長時間曝光效果，輕鬆拍出道路上的光影效果。

▲ 除了夜景及光繪拍攝模式，還有很多不同對應不同場景的拍攝選項。

▲ 開啟夜景模式，街上行人、樓宇間的燈飾招牌，都能被 P40 Pro 保留下來。

▲ 開啟光繪畫攝影模式，道路上的汽車車頭燈便形式一條條的光束。

好玩輔助功能

拍攝能力強勁之外，P40 Pro 的用戶在拍攝相片前，只須開啟動態拍攝功能，便可透過全新的「AI精彩瞬間」模式，為相片進行頗多的修改，實用及好玩度非高。例如，拍攝人像時，有路人意外入鏡，只須「路人移除」功能，煩擾的路人便不見了；又例如，隔著窗戶玻璃拍攝街景，相片難免出現反光位，但只須「反光消除」功能，反光效果將儘量減低，還用戶一張清晰相片。

▲ 以動態拍攝的相片，利用 AI 編輯功能可作高階修改。

▲ 開啟「反光消除」光能，相片的反光效果將大大減低。

雙錄影鏡頭拍攝

P40 Pro 在錄影模式中，可拍攝 4K 影片，配合內置最高規格 256GB 的儲存量，再加上支援NM Card 高達256GB，進行錄影便更無問題。有趣是，P40 Pro 備有一個雙鏡頭錄影模式，開啟後便可同時以兩個錄頭攝錄，取得左右畫面。左畫面更可加入變焦效果，隨意放大，甚為得意好玩。

▲ 以雙鏡頭錄影，左畫面可使用變焦效果，遠處的景物也可清晰捕捉。

對應 5G 網絡

HUAWEI P40及P40 Pro搭載Kirin 990 5G處理器，支援中國及香港多個5G頻段，實現5G全網通。產品SIM 1 可支援 5G 網絡，首創雙 SIM卡加eSIM設計，can enjoy 2 5G network with SIM 1 and eSIM, 屆時使用 P40 Pro，可享極速的 5G 上網體驗，可在幾秒內便完成高清電影的下載，也意味無論是串流電影或視象對話，都將更流暢無窒。當然，對喜歡網絡對戰遊戲的朋友，P40 Pro加上5G，即使畫面的變化如何激烈，也沒多少時延，打機樂趣無限量抽高。

AppGallery 重拾實用 apps

P40 Pro 雖然不支援 Google Play，取而代之的是華為自行開發的HUAWEI AppGallery。站在用家立場，是沒有太大分別，打開 AppGallery 。至於Google的apps包括地圖、Youtube等並可透過瀏覽器開啓使用。

硬件無懈可擊，軟件日趨完備

HUAWEI P40及P40 Pro支援 HUAWEI Mobile Services (HMS)，用戶可從HUAWEI AppGallery下載應用程式，亦可從多個應用程式的官網下載，過程簡單方便，滿足用戶對絕大多數應用程式的需要。HUAWEI AppGallery 是全球三大應用程式市場之一， 自去年11月至今，由香港開發者開發、在 HUAWEI AppGallery 上架的 App 數目增加接近 2.5 倍。本地應用的數目每周都在增加，種類涵蓋金融理財、社交通訊、購物、便捷生活、出行導航、飲食旅遊、新聞、影音娛樂等，亦提供大量的外地應用程式，為消費者帶來更多選擇。

▲ 對 Andorid 用家而言，輕鬆便可掌握 AppGallery 的版面。

P40 強勁超微距拍攝

HUAWEI P40 採用 6.1吋屏幕及3 鏡頭設，包括 5,000 萬像素廣角鏡頭、1,600 萬像素超廣角鏡頭以及 800 萬像素遠攝鏡頭，配置上與 P40 Pro 稍遜一籌，但拍攝相片，仍是予人滿意效果。而較有驚喜是在 P40 的拍攝功能列表中多出「超微距」的選項，開啟後拍攝物件，的確有著驚壴的微距拍攝效果，物件放大後也沒多少失真。

▲ 以P40拍攝街頭行人，景深有滿意效果。

▲ 色彩豐富，雜亂的公仔擺設，也有層次感。

(資料由客戶提供)