【譚仔大媽】爆粗大媽無戴口罩再現旺角新之城　被趕走噴口水狂鬧職員：你先要戴口罩

▲ 之前曾在譚仔三哥米線店門前大鬧的大媽，昨天再被發現出現在旺角新之城。

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布餐飲業實行防疫措施及限聚令後，社交場合人流減少，市民出入都戴上口罩，但總有人不遵守規則。早前深水埗一名大媽沒戴口罩，被譚仔三哥米線拒絕入內，繼而爆粗近1分鐘，昨日再被網民發現，她出現在新之城，同樣沒有戴上口罩，被職員要求離開，卻深深不忿地不斷以粗口辱罵職員，態度凶惡。

有網民昨日晚上，在Facebook群組上載一段不足1分鐘的影片，之前曾大鬧譚仔三哥的大媽在旺角新之城門口，與職員發生爭執。片中可見大媽沒有戴上口罩，一名女職員要求她離開，大媽即時發爛，不斷用手指著女職，將近數十秒不斷以粗口辱罵對方，更語調凶惡、大聲地說：「係你先要戴口罩呀」。

最後大媽疑似是離開了現場，有眼利網民認出，這名大媽就是之前曾在譚仔三哥米線門外大鬧的女子，留言稱：「又係佢」，有網民就叫職員要噴消毒酒精，擔心大媽「啲口水周圍噴，好危險」。

曾大鬧港鐵狂罵好心伯伯

涉事大媽的事蹟一浪接一浪，在上月（3月）29日，她身穿粉紅色套裝裙，因沒戴口罩，被深水埗譚仔三哥米線職員拒絕入內。大媽繼而不斷用粗口指罵別人。圍觀人士都不停叫大媽快點離去不要鬧事，最後大媽邊講粗口邊離場，詳見【下一頁】。

而在4月初，她又被發現再次現身港鐵，沒有佩戴口罩，一名好心伯伯上前送她一個口罩，惟她不領情拒絕，期間更多次向車廂內的乘客爆粗大鬧，並故意向座位噴口水，行為極度噁心，詳見【下一頁】。

責任編輯：王俊賢

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