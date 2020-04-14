【小兒濕疹】轉天氣女兒濕疹反覆發作　父母心急亂塗護膚品惡化爛面

▲ 有父母因太心急，為濕疹女兒亂塗護膚品反令情況惡化。

近日天氣反覆無常，加上時而潮濕、時而乾燥，患濕疹的孩子更容易發作，若媽媽太緊張亂用護膚品，反有機會令孩子的皮膚惡化。台灣兒科醫生歐淑娟近日在社交網站，上載一張濕疹嬰兒的照片，可見孩子皮膚出現大片紅點、部分位置結疤等，她提醒，對付嬰幼兒濕疹必須做好保濕，每天最少塗抹4次保濕劑。

幼兒患濕疹，皮膚潰瘍、滲水，媽媽看到都感到心痛。台灣兒科醫生歐淑娟在facebook上載了一名到其診所看病的女嬰照片，只見孩子兩邊臉頰泛紅，而且部分位置結疤。歐淑娟指出，近日天氣突然轉冷，冷刺激是令濕疹發作的原因之一。女嬰的父母聽說某種產品對濕疹有幫助，結果為女兒塗抹後，翌日情況反而惡化。

▲ 孩子的皮膚泛紅結疤。（歐淑娟醫生facebook圖片）

她建議，在這段日子應該做好保濕工作，洗完澡後，在浴室內用細緻的棉毛浴巾抹乾孩子的皮膚後，立即塗上乳霜，可以混合凡士林加上有修復效果的保濕霜、濕疹專用保濕劑，至於其他產品，應先向醫生查詢。特別乾燥的部位需要多塗抹幾次，包括頸部、臉頰、耳下、膝蓋、小腿前側、手肘、包尿片那一圈的皮膚等，每天最少要塗4次。

中醫教煲兩款濕疹湯水

本港註冊中醫馬琦傑指出，濕疹引發多是身體的濕毒積聚，接觸到不同的環境致敏源，而身體又未能及時排出體內，久而久之就會出現紅疹；有差不多一半以上的小朋友都出現過。他提供了兩款濕疹湯水，適合3歲以上小朋友及無對相關材料過敏人士，家長不妨參考易學易煲又健康的湯方。

清熱祛湯

若孩子屬急、亞急性濕疹，需用清熱解毒袪濕為主的方法。

材料：土茯苓 2錢、連翹 2錢、瘦肉、水適量

做法：先將瘦肉出水；水滾後加入材料煲1至1.5小時即可。

平常食療：用野菊花、薏苡仁、甘草煲水飲用。

養血健脾湯

若孩子為慢性濕疹，則適用健脾養血袪風為主的方法。

材料：生地黃 4錢、山藥 4錢、甘草 2錢、瘦肉、水適量

做法：先將瘦肉出水，水滾後加入材料煲1.5小時即可。

平常食療：用山藥（乾）、薏苡仁、芡實、綠豆、加入由白米煮成的粥底之中，做成粥品。

馬琦傑指出，早上吃粥可改善幼兒的腸胃，中醫所謂脾胃強壯、培土生金，才有健康的肺和氣管，肺主皮毛，肺好，皮膚都會變得漂亮。容易過敏的孩子亦應避免冰凍生冷、辛辣刺激食物，防止病情惡化。

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責任編輯：王明芳