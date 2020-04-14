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【缺德乘客】搭電車一人霸佔2個座位　無品男除鞋雙腳放窗捱轟：無公德心

健康 12:09 2020/04/14

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

無品男搭電車一人霸佔2個座位，除鞋雙腳放窗，引來網民鬧爆。

新冠肺炎疫情肆虐，全城人心惶惶，外出時都做好防護措施，非常時期下，卻仍然有不少人做出罔顧公德心的行為。近日有網民乘搭電車時，目睹有一名男乘客，不但一人佔兩個座位，更脫下拖鞋，將雙腳放在車窗，自私行為惹來網民鬧爆。

有網民近日於Facebook群組「西環變幻時」發文並分享圖片，從圖片上可見，在電車車廂上層，一名男乘客一人霸佔了兩個座位，他脫下拖鞋，放在座位附近，並若無其事將雙腳置於上車窗。

男乘客的無品舉動被拍攝並分享至網上，隨即引來網民熱議，許多人批評他的行為罔顧公德心，「啲人越嚟越冇品」、「啲風向後，後面啲人食哂！」，亦有人認出該名男乘客，指他並非初犯，「見過佢，又係咁」，有網民又笑言「搵人揼咗佢對鞋，等佢無鞋著！」

早前有一名中年大叔被網民拍得在電車內公然小便，行為令人嘩然。一眾網民批評男子沒有公德心，更指男子的行為猶如「生化襲擊」。詳情請睇：【缺德乘客】中年大叔於電車內隨處小便　醫生：糞便尿液有機會播毒

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責任編輯：王俊賢

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