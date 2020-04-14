【新歡上場】馮盈盈被揭新車任緋聞男友駕駛　鄭衍峰親回應現時與FYY的關係

▲ 馮盈盈被揭新車任緋聞男友駕駛，鄭衍峰親回應現時與FYY的關係。

馮盈盈最近被指有新戀情，與TVB藝人鄭衍峰已拍拖3個月！馮盈盈和鄭衍峰曾一起主持《#後生仔傾下偈》，有指鄭衍峰為馮盈盈欽點的其中一位嘉賓。現年28歲的鄭衍峰有大隻主播之稱，入行前曾當DJ及空少，而且畢業於加拿大名校，可說是筍盤。

馮盈盈與鄭衍峰傳緋聞，被發現二人一同行商場。今天（4月14日）更有報道指，發現馮盈盈的60萬靚車讓鄭衍峰任揸。

對於與馮盈盈傳緋聞，鄭衍峰回應TOPick指：「報道指我們當天兩人在Shopping，其實是準備買食物一班人到元朗BBQ及倒數，而並非兩個人。對於有指我行得很遠，因為你知道她的新聞性那麼強，她不想影響到其他朋友。大家是好朋友，節目上有合作，我很Enjoy做後生仔這類型的節目。」

▲ 早前《#後生仔傾吓偈》內，余德丞、丁子朗、鄭衍峰「力追」盈盈。（取自instagram圖片）

早前《#後生仔傾吓偈》內容叫「盈盈單身派對」，找來余德丞、丁子朗、鄭衍峰以及一眾小鮮肉與馮盈盈進行「Speed Dating」。當時，鄭衍峰表現大勇。

對此，他回應：「她是那種很健談的人，合作上來效果都很好。如果你說我是在那集單身Party很努力追她，我認為做節目都需要有好發揮，落力做好些就是在節目上『追』她，因為那集的她是女王。」

鄭衍峰補充：「我們的關係是朋友，她有甚麼需要都會幫忙的。我反而覺得不好意思，就算我想，FYY都有很多選擇，只可以多謝大家覺得我襯得起她。」

▲ 曾當空少的鄭衍峰上《#後生仔傾下偈》分享過往的經歷。（鄭衍峰IG圖片）

馮盈盈去年12月自爆與醫生男友分手，回復單身的她被指與大隻主播鄭衍峰拍拖3個月，二人目前尚未承認戀人身份。

擁有加拿大籍的鄭衍峰畢業於加拿大卑詩大學，名校出身的他為鍾嘉欣及李亞男的師弟。

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▲ 經常健身的鄭衍峰有大隻主播之稱。（鄭衍峰IG圖片）

鄭衍峰曾當空少

鄭衍峰曾於溫哥華加拿大中文電台與新時代電視擔任電台DJ，與李婉華一同主持節目《小心華之里》。

另外，他又在當地主持過電視節目《熒幕八爪娛》、《Amazing Seoul》及《Vantastic》，之後再曾加入國泰當空中服務員。

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▲ 鄭衍峰加入TVB後主力擔任娛樂新聞台主持。（鄭衍峰IG圖片）

鄭衍峰於2016年獲TVB發掘並簽約為旗下藝人，主力擔任娛樂新聞台主持。他於2017年與宅男女神鄺潔楹一起拍攝旅遊節目《3日2夜》，漸漸為人熟悉。

現時馮盈盈未有承認跟鄭洐峰的戀情，但指跟對方是好朋友。而今日也有報導指，馮盈盈早前所買的新車，亦有借給鄭洐峰駕駛，可見二人關係十分密切。

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